Stiže 'leteća bomba', objavili snimke: Nema ni 20 kilograma, a pogledajte što radi tenku

Američka tvrtka AeroVironment predstavila je na sajmu AUSA 2025 nove verzije svojih poznatih dronova, takozvanih 'letećih bombi' iz serije Switchblade, kao i potpuno novu VTO dron-platformu VAPOR CLE.

Prethodna generacija Switchblade dronova-bombi isporučena je Ukrajini odmah nakon početka ruske agresije te se pokazala iznimno učinkovitom protiv ruskih utvrda i sustava.

Weighing under 40 lb, this all-Up-Round (AUR) can be carried and deployed by a single soldier in under five minutes, ensuring mobility and responsiveness at the tactical edge. Equipped with Aided Target Recognition and advanced edge computing, Switchblade 400 autonomously detects… pic.twitter.com/Zm7qR5Lsay — AirPower 2.0 (MIL_STD) (@AirPowerNEW1) October 13, 2025

Novi model Switchblade 400 popunjava prazninu između postojećih verzija i namijenjen je napadima na srednje oklopljene ciljeve, a težak je manje od dvadeset kilograma. Najveći modeli dobili su ozbiljna poboljšanja: Switchblade 600 Block 2 sada ima oko dvadeset posto veću autonomiju leta, kao i domet komunikacije veći od 100 kilometara, dok Switchblade 300 dobiva modularni prostor koji omogućava promjenu eksplozivnog punjenja ovisno o misiji i ciljanoj vrsti cilja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Predstavljen i VAPOR CLE

Pored toga, AeroVironment je prikazao i VAPOR Compact Long Endurance (CLE) — mali dron s vertikalnim uzlijetanjem koji može letjeti oko dva sata i nositi različite module za izviđanje, elektroničko ratovanje, pa čak i male udare ili dostave. Cijeli sustav je prenosiv, lagan i može se sklopiti bez alata, što ga čini prikladnim za brzu uporabu.

Ove inovacije odražavaju i način na koji se suvremeno ratovanje mijenja diljem svijeta — sve se više traže manji, brži i pametniji dronovi koji brzo mogu reagirati na promjenjive uvjete borbe. AeroVironment tvrdi da su nove verzije dronova znatno otpornije na elektroničko ometanje, što je jedan od problema koji se pokazao tijekom rata u Ukrajini, gdje se Switchblade dronovi već koriste.

POGLEDAJTE VIDEO: Prof. Kurelić: 'Trump nije strašno uzbuđen činjenicom da nije uspio riješiti stvar s Putinom'