Stiže 'leteća bomba', objavili snimke: Nema ni 20 kilograma, a pogledajte što radi tenku

Stiže 'leteća bomba', objavili snimke: Nema ni 20 kilograma, a pogledajte što radi tenku
Foto: X/screenshot

Ove inovacije odražavaju i način na koji se suvremeno ratovanje mijenja diljem svijeta

15.10.2025.
16:17
Ivan Trajković
X/screenshot
Američka tvrtka AeroVironment predstavila je na sajmu AUSA 2025 nove verzije svojih poznatih dronova, takozvanih 'letećih bombi' iz serije Switchblade, kao i potpuno novu VTO dron-platformu VAPOR CLE. 

Prethodna generacija Switchblade dronova-bombi isporučena je Ukrajini odmah nakon početka ruske agresije te se pokazala iznimno učinkovitom protiv ruskih utvrda i sustava.

Novi model Switchblade 400 popunjava prazninu između postojećih verzija i namijenjen je napadima na srednje oklopljene ciljeve, a težak je manje od dvadeset kilograma. Najveći modeli dobili su ozbiljna poboljšanja: Switchblade 600 Block 2 sada ima oko dvadeset posto veću autonomiju leta, kao i domet komunikacije veći od 100 kilometara, dok Switchblade 300 dobiva modularni prostor koji omogućava promjenu eksplozivnog punjenja ovisno o misiji i ciljanoj vrsti cilja.

Predstavljen i VAPOR CLE 

Pored toga, AeroVironment je prikazao i VAPOR Compact Long Endurance (CLE) — mali dron s vertikalnim uzlijetanjem koji može letjeti oko dva sata i nositi različite module za izviđanje, elektroničko ratovanje, pa čak i male udare ili dostave. Cijeli sustav je prenosiv, lagan i može se sklopiti bez alata, što ga čini prikladnim za brzu uporabu.

Ove inovacije odražavaju i način na koji se suvremeno ratovanje mijenja diljem svijeta — sve se više traže manji, brži i pametniji dronovi koji brzo mogu reagirati na promjenjive uvjete borbe. AeroVironment tvrdi da su nove verzije dronova znatno otpornije na elektroničko ometanje, što je jedan od problema koji se pokazao tijekom rata u Ukrajini, gdje se Switchblade dronovi već koriste.

