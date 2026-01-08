Eksperiment u sjeni Pekinga ili PR mamac? Kina na ovom otoku otvara vrata novoj eri

Otok Hainan, kineska je najmanja i najjužnija provincija, 50 puta veća od Singapura koja Kini služi kao dokaz da se ipak kreću u drugom smjeru.

Prošlog su mjeseca ondje ukinuli carine na većinu uvoza, smanjili poreze na dohodak tvrtki i pojedinaca te se proglasili najvećom svjetskom lukom svjetske trgovine, piše The New York Times.

Kina ga je proglasila simbolom svoje spremnosti za dvosmjernu trgovinu sa svijetom, a predsjednik Xi Jinping nazvao je ovaj otok 'značajnim vratima' koja predvode otvaranje Kine u novoj eri. Ipak, upozoravaju analitičari, iza sjajnih najava krije se eksperiment s čvrstim ograničenjima.

Politički i PR mamac

Hainanska luka slobodne trgovine povezuje se s ranijim valovima kineskih reformi nakon smrti vođe Mao Zedonga 1976. godine, kada je Komunistička partija počela testirati tržišne politike u ograničenim područjima. Kinesko mjesto u globalnoj trgovini danas je vrlo drugačije. Zemlja je izrasla u nenadmašnu svjetsku proizvodnu silu i drugo najveće gospodarstvo.

Predsjednik Xi više je puta pozivao na samostalnost i radio na tome da Kina nikada ne bude ovisna ni o čemu stranom. Pokazao je malo interesa za promjenu visokih carina i politika orijentiranih na izvoz koje su Kini prošle godine pomogle ostvariti ogroman trgovinski suficit od bilijun dolara.

"Ne postoje znakovi da Hainan prednjači u širem otvaranju kineskog gospodarstva“, kaže Richard McGregor iz australskog think tanka Lowy Institutea. On smatra da projekt na ovom otoku, u političkom i PR smislu, ima obilježja "mamca i zamjene“.

Roba 'zarobljena' na otoku

Iako je većina robe iz inozemstva sada oslobođena carina pri ulasku na Hainan, ona ne smije napustiti otok osim ako ne prođe dodatnu obradu koja povećava njezinu vrijednost za najmanje 30 posto. Upravo iz tog razloga uvedene su stroge carinske kontrole kako bi se spriječilo krijumčarenje robe bez carine.

Time je Hainan, nekada domaće tranzitno središte, zapravo pretvoren u međunarodnu granicu unutar kineskog teritorija. Unatoč ograničenjima, neke strane tvrtke prepoznaju priliku. Jedan od njih je etiopski trgovac kavom, Nesredin Hussein, koji koristi režim nulte carine za prženje i preradu zrna prije slanja na kinesko tržište.

Hainan kao Havaji

Otok Hainan često se voli uspoređivati s Havajima zbog svojih plaža i odmarališta, ali i zbog značajnog broja vojnih objekata. Ova otočna pokrajina dom je velike ratne mornaričke baze, s koje Kina nadzire Južno kinesko more.

Tijekom nedavne posjete otoku, Xi Jinping je promicao politiku bescarinskog poslovanja, ali i prisustvovao puštanju u rad novog nosača zrakoplova, podsjetivši da sigurnosni interesi imaju prioritet nad ekonomskim.

Povijest planova

Hainan već ima iskustvo s velikim projektima koji nisu donijeli očekivane rezultate. Tako su 1988. osnovali najveću ekonomsku zonu Kine koja je propala kada je Xi došao na vlast 2012. godine.

Xi Jinping je prvi put najavio planove da Hainan pretvori u središte slobodne trgovine 2018. godine. Projekt je započeo otvaranjem ogromnih duty-free trgovačkih centara u Haikouu i Sanyi, što je privuklo kineske turiste koji traže strane luksuzne marke s popustom. Taj projekt ipak nije uspio preokrenuti ekonomsku sudbinu otoka, koji se još uvijek oporavlja od posljedica sloma tržišta nekretnina.

Nova slobodna luka donosi privid globalne otvorenosti, ali njezin uspjeh, kao i mnogi kineski eksperimenti prije nje, i dalje ovisi o političkoj volji centra u Pekingu.

