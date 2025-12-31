FREEMAIL
Obruč se steže, je li Kina upravo najavila novi rat u svijetu? 'To je nezaustavljivo'
Foto: Wang Zhao/afp/profimedia

Kina otočnu republiku smatra dijelom svog teritorija i prijeti prisilnim 'ponovnim ujedinjenjem' ako mirno rješenje ne uspije

31.12.2025.
16:46
Hina
Wang Zhao/afp/profimedia
Kineski predsjednik Xi Jinping u srijedu je u novogodišnjem govoru naglasio tehnološki napredak zemlje i ponovio kinesko pravo na Tajvan.

"Ponovno ujedinjenje naše domovine... je nezaustavljivo“, izjavio je Xi prema službenom transkriptu njegova govora.

Početkom tjedna kineska vojska provela je velike vojne vježbe oko Tajvana. Promatrači su vježbe protumačili kao reakciju na novoodobrene američke isporuke oružja tom otoku na koji Kina polaže pravo.

Kina otočnu republiku smatra dijelom svog teritorija i prijeti prisilnim "ponovnim ujedinjenjem" ako mirno rješenje ne uspije.

'Kina je na pravoj strani povijesti'

Što se tiče globalne vanjske politike, Xi je rekao da je Kina na pravoj strani povijesti i da je spremna unaprijediti mir i razvoj u svijetu zajedno sa svim zemljama, kao i doprinijeti pravednijem svjetskom poretku.

Foto: Wang Zhao/afp/profimedia

U govoru emitiranom na Staru godinu, Xi je također govorio o tehnološkoj snazi zemlje, naglasivši da je nekoliko velikih modela umjetne inteligencije u intenzivnoj konkurenciji, a istovremeno je rekao da je došlo do napretka u razvoju vlastitih poluvodiča.

Došlo je i do napretka u razvoju humanoidnih robota i tehnologiji dronova, dodao je Xi.

Kao daljnje primjere uspjeha u protekloj godini, Xi je spomenuo lansiranje svemirske sonde Tianwen-2 za istraživanje asteroida i kometa, kao i početak izgradnje velike hidroelektrane u Tibetu.

Osim toga, prvi kineski nosač zrakoplova s ​​elektromagnetskim katapultnim sustavom službeno je pušten u rad.

Gledajući unaprijed za 2026. godinu, Xi je najavio planove da iskoristi početak 15. petogodišnjeg plana za daljnje reforme, produbljivanje politike otvaranja i postizanje visokokvalitetnog rasta.

