Zbog obilne kiše u istočnoj kineskoj pokrajini Shandong smrtno je stradalo dvoje ljudi, a 10 osoba se vodi kao nestalo nakon što je u pet sati pala polugodišnja količina kiše, potopivši okrug Laiwu u gradu Jinanu, izvijestila je lokalna vlast u utorak.

Područje je zabilježilo maksimalnu količinu oborina od 364 milimetra koja je pala od ponoći u utorak do 5 sati ujutro po lokalnom vremenu, što je polovica prosječne godišnje količine oborina u Jinanu od 733 milimetra.

#EXCLUSIVE FLOOD AT NEAR INDIAN BORDER OF ARUNACHAL PRADESH — CHAMDO, TIBET PROVINCE, CHINA Monday, 21st July 2025 pic.twitter.com/jbK2PXFcGM

Bujične poplave u blizini planinskih sela Shiwuzi i Zhujiayu u Jinanu teško su oštetile 19 kuća. Spasilačke akcije su u tijeku i svi napori usmjereni su na spašavanje nestalih osoba, priopćile su vlasti.

Poplava je dio šireg obrasca ekstremnih vremenskih uvjeta diljem zemlje zbog istočnoazijskog monsuna koji je uzrokovao poremećaje u drugom najvećem svjetskom gospodarstvu.

Two people have died and 10 people are missing following a flash flood in east China's #Shandong Province early on Tuesday, local authorities said. pic.twitter.com/Z36ttFM5ys