Kanada namjerava priznati Palestinu u rujnu

Kanada namjerava priznati palestinsku državu na sastanku Ujedinjenih naroda u rujnu, rekao je u srijedu premijer Mark Carney, čime se dodatno pojačava pritisak na izraelsku vladu premijera Benjamina Netanyahua dok se humanitarna kriza u Gazi pogoršava.

"Surađujemo s drugima kako bismo očuvali mogućnost rješenja o dvije države, kako ne bismo dopustili da činjenice na terenu - smrtni slučajevi, naselja, eksproprijacije, dođu do te mjere da to nije moguće", rekao je Carney.

Carney je novinarima rekao i da se planirani potez temelji na predanosti palestinske vlasti da provede reforme, uključujući temeljite promjene u upravljanju i održavanje općih izbora 2026. godine u kojima Hamas "ne može imati nikakvu ulogu".

Kanada je dugo tvrdila da će priznati palestinsku državu tek nakon završetka mirovnih pregovora s Izraelom. No Carney je rekao da stvarnost na terenu, uključujući glad građana u Gazi, znači da "izgledi palestinske države doslovno nestaju pred našim očima".

U Gazi se dogodila katastrofa

Među razlozima naveo je i "raširenu prijetnju Hamasovog terorizma Izraelu", ubrzanu izgradnju naselja diljem Zapadne obale i Istočnog Jeruzalema te glasovanje u Knesetu kojim se poziva na aneksiju Zapadne obale.

"Kanada osuđuje činjenicu da je izraelska vlada dopustila da se u Gazi dogodi katastrofa", rekao je Carney.

Najava je stigla nakon što je Francuska prošlog tjedna najavila da će priznati palestinsku državu te dan nakon što je Britanija izjavila da će učiniti isto na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda ako borbe u Gazi, dijelu palestinskih teritorija pod izraelskom okupacijom, dotad ne prestanu.

Takve najave nekih od najbližih izraelskih saveznika odražavaju sve veće međunarodno nezadovoljstvo zbog ozbiljne humanitarne krize u Gazi. Globalna organizacija za praćenje gladi upozorila je da se u enklavi odvija najgori mogući scenarij gladi.

Ministarstvo zdravstva Gaze u srijedu je izvijestilo o još sedam smrtnih slučajeva povezanih s glađu, uključujući dvogodišnju djevojčicu s postojećim zdravstvenim problemom.

Vladin ured za medije u Gazi kojim upravlja Hamas naveo je da je izraelska vojska u srijedu, unutar tri sata, ubila najmanje 50 ljudi dok su pokušavali doći do hrane iz UN-ovih kamiona pomoći koji su pristizali u sjeverni dio pojasa Gaze.

Izrael odbacio izjavu kanadskog premijera

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova ubrzo je odbacilo izjavu kanadskog premijera.

"Promjena stajališta kanadske vlade u ovom trenutku predstavlja nagradu za Hamas i šteti naporima da se postigne prekid vatre u Gazi i okvir za oslobađanje talaca", navelo je ministarstvo u priopćenju rano u četvrtak.

Dužnosnik Bijele kuće, govoreći pod uvjetom anonimnosti, za Reuters je rekao kako predsjednik Donald Trump smatra priznanje palestinske države nagradom za Hamas.

"Kao što je predsjednik izjavio, priznavanje palestinske države značilo bi nagrađivanje Hamasa, a on ne misli da bi ih trebalo nagraditi. Dakle, on to neće učiniti. Predsjednik Trump fokusira se na to da se ljudi nahrane (u Gazi)", naveo je.

Dužnosnik nije odgovorio na pitanje je li SAD bio unaprijed obaviješten o Carneyjevoj objavi.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff otputovat će u Izrael u četvrtak kako bi razgovarao o sljedećim koracima za rješavanje situacije u Gazi, rekao je američki dužnosnik.

Trump je ranije ovog tjedna izjavio da očekuje uspostavu centara za prehranu većeg broja ljudi u toj enklavi.

