Kamere snimile jeziv trenutak prije ubojstva: Ugurao tijelo djevojke (17) u kofer i pobjegao
Nakon opsežne potrage, u petak je pokraj željezničke pruge pronađen bačeni kovčeg, a u njemu sklupčano tijelo nestale djevojke
U zračnoj luci u Bangkoku u petak je uhićen 46-godišnji australski državljanin Simon Carman zbog sumnje da je ubio 17-godišnju Tunchanok Donhomla, poznatiju pod nadimkom ‘Nong Cake‘, čije je golo tijelo pronađeno odbačeno pokraj željezničke pruge, piše 7news.com.au.
Ključnu ulogu u istrazi ubojstva odigrale su nadzorne kamere. Snimke su zabilježile Carmana i 17-godišnju djevojku kako u četvrtak rano ujutro, držeći se za ruke, ulaze u stan u ljetovalištu Pattaya. Nekoliko sati kasnije Carman je izašao iz zgrade noseći veliki crni kovčeg, koji je potom stavio na motor i nestao u nepoznatom smjeru.
Tragovi ukazuju na brutalno nasilje
Istraga je uslijedila nakon što su prijatelji prijavili nestanak djevojke. Policija je ubrzo locirala zgradu, ali Carman je već pobjegao. Nakon opsežne potrage, u petak je pokraj željezničke pruge pronađen bačeni kovčeg, a u njemu sklupčano tijelo nestale djevojke.
Djevojka je pronađena bez odjeće, s teškim ozljedama lica, oteklinama i podljevima koji ukazuju na brutalno nasilje. Carmana su otkrili zbog ogrebotina po vratu i rukama, za koje policija smatra da mu ih je nesretna djevojka nanijela boreći se za život.
'Bilo je izvan moje kontrole'
"Vjerujemo da ju je ubio i trenutačno je na ispitivanju zbog sumnje na ubojstvo. Ima ogrebotine po cijelom tijelu koje su u potpunosti u skladu s borbom, no on i dalje poriče zločin", izjavio je zapovjednik lokalne policije Anek Sarathongyu.
U snimci koju su objavili lokalni mediji, Carman se kratko obratio obitelji žrtve prilično bizarnom izjavom: "Žao mi je zbog onoga što se dogodilo vašoj kćeri. Bilo je izvan moje kontrole. Znam da ćete biti jako tužni i shrvani".
Australsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pruža konzularnu pomoć svom uhićenom državljaninu u Tajlandu, no zbog privatnosti nisu željeli iznositi nikakve dodatne detalje o ovom stravičnom slučaju.