Kamere snimile jeziv trenutak prije ubojstva: Ugurao tijelo djevojke (17) u kofer i pobjegao

U zračnoj luci u Bangkoku u petak je uhićen 46-godišnji australski državljanin Simon Carman zbog sumnje da je ubio 17-godišnju Tunchanok Donhomla, poznatiju pod nadimkom ‘Nong Cake‘, čije je golo tijelo pronađeno odbačeno pokraj željezničke pruge, piše 7news.com.au.

Ključnu ulogu u istrazi ubojstva odigrale su nadzorne kamere. Snimke su zabilježile Carmana i 17-godišnju djevojku kako u četvrtak rano ujutro, držeći se za ruke, ulaze u stan u ljetovalištu Pattaya. Nekoliko sati kasnije Carman je izašao iz zgrade noseći veliki crni kovčeg, koji je potom stavio na motor i nestao u nepoznatom smjeru.

Pattaya Police Arrest an Australian at Suvarnabhumi After a Woman's Body Is Found in a Suitcase



An Australian man was stopped at Suvarnabhumi airport as he prepared to fly home, after a young woman's body was found stuffed in a suitcase and dumped in woodland beside a railway… pic.twitter.com/6EDqhsqjcV — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) June 26, 2026

Tragovi ukazuju na brutalno nasilje

Istraga je uslijedila nakon što su prijatelji prijavili nestanak djevojke. Policija je ubrzo locirala zgradu, ali Carman je već pobjegao. Nakon opsežne potrage, u petak je pokraj željezničke pruge pronađen bačeni kovčeg, a u njemu sklupčano tijelo nestale djevojke.

Djevojka je pronađena bez odjeće, s teškim ozljedama lica, oteklinama i podljevima koji ukazuju na brutalno nasilje. Carmana su otkrili zbog ogrebotina po vratu i rukama, za koje policija smatra da mu ih je nesretna djevojka nanijela boreći se za život.

'Bilo je izvan moje kontrole'

"Vjerujemo da ju je ubio i trenutačno je na ispitivanju zbog sumnje na ubojstvo. Ima ogrebotine po cijelom tijelu koje su u potpunosti u skladu s borbom, no on i dalje poriče zločin", izjavio je zapovjednik lokalne policije Anek Sarathongyu.

U snimci koju su objavili lokalni mediji, Carman se kratko obratio obitelji žrtve prilično bizarnom izjavom: "Žao mi je zbog onoga što se dogodilo vašoj kćeri. Bilo je izvan moje kontrole. Znam da ćete biti jako tužni i shrvani".

An Australian says it was self-defense. Then he zipped her body into a suitcase, dumped it by the railway, and drove to Suvarnabhumi to fly home. pic.twitter.com/71diCLzaJW https://t.co/MEG1o4j8Gt — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) June 27, 2026

Australsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pruža konzularnu pomoć svom uhićenom državljaninu u Tajlandu, no zbog privatnosti nisu željeli iznositi nikakve dodatne detalje o ovom stravičnom slučaju.