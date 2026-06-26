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NESTALA IZ KOLICA /

Slučaj koji je šokirao zemlju: Majka uhićena zbog ubojstva tromjesečnog sina

Slučaj koji je šokirao zemlju: Majka uhićena zbog ubojstva tromjesečnog sina
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Foto: RTL Danas, screenshot/Ilustracija

Beba je nestala iz dječjih kolica, a ubrzo je pronađeno tijelo

26.6.2026.
22:02
Dunja Stanković
RTL Danas, screenshot/Ilustracija
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Njemačka policija uhitila je u petak 32-godišnju majku zbog sumnje da je ubila svog tromjesečnog sina čije je tijelo pronađeno prošlog tjedna u saveznoj zemlji Baden-Württemberg.

Na zahtjev Ureda javnog tužitelja u Stuttgartu, osumnjičena je istog dana izvedena pred suca Okružnog suda u Stuttgartu. Sudac je izdao nalog za uhićenje 32-godišnje Njemice, naredio njegovo izvršenje i pritvorio je, prenosi Fenix Magazin.

Nestanak prijavljen 18. lipnja

Slučaj je to koji je šokirao Njemačku nakon što je 18. lipnja prijavljen nestanak tromjesečnog novorođenčeta u gradu Renningenu. Vjeruje se da je dijete bilo ostavljeno bez nadzora u kolicima na majčinoj kućnoj adresi. 

Roditelji su podnijeli prijavu o nestanku malo prije ponoći. Za mališanom su već idućeg dana u potragu krenuli policija, psi tragači, dignut je bio i policijski helikopter. 

Ubrzo je, nažalost, pronađeno tijelo bebe između Renningena i okruga Malmsheim.

NjemačkaUbojstvoBebaTijeloUhićenjeCrna Kronika
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