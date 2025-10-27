Žena koja tvrdi da je Maddie otkrila svoje razloge: 'Roditelji su me iznenadili...'

Žena koja tvrdi da je Madeleine McCann, optužena za uhođenje obitelji McCann, u ponedjeljak je odgovarala na pitanja na sudu. Julia Wandelt (24) iz Poljske poriče optužbe i dalje tvrdi da je ona dijete nestalo u Portugalu 2007. godine, piše Sky News.

Samouvjereno je došla od optuženičke klupe do mjesta za svjedoke, odjevena u tamnoplavu jaknu i crne hlače. Govorila je vrlo dobrim engleskim jezikom i odgovarala na pitanja svog odvjetnika.

Ispričala je sudu da je željela biti zubna tehničarka, ali se 2023. godine prijavila na studij kriminologije.

Krenula na terapiju kao tinejdžerica

"Primljena sam i započela sam ovo... u listopadu 2023., ali zbog svog osobnog putovanja... odlučila sam dati otkaz na sveučilištu", kaže. Na pitanje što ju je navelo da povjeruje da je Maddie, objašnjava:

"Kad sam bila tinejdžerica... Počela sam s terapijom zbog ekstremne razine samoozljeđivanja", rekla je i dodala da je i primijetila velike razlike između svog i majčinog izgleda.

"Moja majka ima prirodno smeđu kosu i smeđe oči. Moj otac ima tamnu kosu, sada su sijede, ali je i on imao tamnu kosu i smeđe oči", kaže. Najranije uspomene koje ima počinju joj od osme ili devete godine. Wandelt je otkrila da je dugo tražila od roditelja fotografije iz djetinjstva, ali joj ih nisu htjeli pokazati. Mnogo je puta pitala roditelje o rodnom listu i DNK testu, kaže Wandelt. Bila je uvjerena da je posvojena. Međutim, oni su konstantno odbijali napraviti DNK test.

"To me malo iznenadilo jer nisam očekivala da će odbiti, pogotovo jer sam se u to vrijeme još uvijek suočavala s mnogo emocionalnih problema", kaže. Tvrdi da ju je zlostavljao stariji rođak, muškarac za kojeg joj je otac rekao da je nekoć nekoga oteo.

Posjet psihologu sve je promijenio

Nakon posjeta psihologu, Wandelt je "počela preispitivati ​​aspekte svog života"

"Počela sam pitati roditelje o svemu. Koje su vam krvne grupe? Je li mi se dogodilo još nešto o čemu mi ne govorite?", ispričala je. Počela je provjeravati nestalu djecu uvjerena da je ona netko od njih.

Za Madeleine McCann saznala je u lipnju 2022., kada je bila u bolnici. Našla ju je pretraživanjem baze podataka o nestalim osobama. Pronašla je web stranicu koja se odnosi na nestanak djevojčice i pridružila se Facebook grupama "posvećenim Madeleine McCann".

Na web stranici pronašla je pokazatelje koji su je naveli na pomisao da je ona Madeleine McCann i kaže da je samo htjela doznati tko je.

"Pozdrav, pišem vam jer mislim da bih mogla biti Madeleine McCann", stoji u prvoj poruci koju je poslala policiji, a zatim im se javila mailom 24. lipnja 2022.

'Imala sam ožiljak'

"Pozdrav, pišem vam jer mislim da bih mogla biti Madeleine McCann, razlog zašto mislim da bih mogla biti Maddie. Prvo, vidjela sam slike kad sam bila mlađa, imala sam ožiljak na oku, sada je malo izblijedio", stoji u mailu. Dodala je i da bi njezini dokumenti mogli biti krivotvoreni i da bi zapravo mogla biti mlađa, da joj roditelji nisu pokazali rodni list i da se ne sječa ničega prije devete godine,

Prvi puta je pokušala kontaktirati Kate i Gerryja McCanna 2022. godine i to zato što ju je policija ignorirala.

"Nisam htjela kontaktirati Kate, Gerryja i obitelj McCann dok nisam kontaktirala svaku osobu koju sam mogla. Sve sam učinila prije", čulo se na sudu. Dodala je kako njezina potraga za istinom nema veze s financijskom koristi.

"Mislim da zaslužuju znati istinu“, kaže, prekidajući vlastitog odvjetnika da bi kasnije dodala:

"Čak suosjećam s njima... oni traže svoje dijete, ja tražim svoje roditelje", dodala je.

Hipnoza joj je otvorila oči

Kaže da je išla na seanse hipnoze, što je, kako tvrdi, dovelo do ponovnog pojavljivanja "sjećanja". Međutim, ona tvrdi da policija nije zainteresirana za pronalazak Madeleine.

Na pitanje zašto je kontaktirala Gerryja McCanna u lipnju 2023., rekla je:

"Zato što mislim da su bili zavedeni, jer ako je policija postupala sa slučajem njihove kćeri onako kako su postupali sa mnom, ne čudi me što nisu pronašli svoju kćer, a mislim da bi trebali znati jer je moj slučaj samo primjer kako policija još uvijek zloupotrebljava slučajeve. Prošlo je 18 godina otkako je Madeleine nestala... policija nije zainteresirana za pronalazak Kateine ​​i Gerryjeve kćeri, to je moje mišljenje", dodala je.

Suđenje se nastavlja...

