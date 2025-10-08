Žena koja tvrdi da je Madeleine McCann napravila scenu na sudu: 'Zašto mi to radite?!'

Julia Wandelt (24) tvrdila je da je Madeleine McCann, koja je nestala u Portugalu 2007. godine, dok je uhodila roditelje nestale djevojčice slanjem mailova, pozivima i pojavljivanjem na njihovoj adresi, tvrde tužitelji, piše Sky News.

"Zašto mi to radite?", vikala je danas na sudu dok su je policajci odvodili u suzama.

Svjedočeći protiv Julije Wandelt, Kate McCann rekla je da se njezin prvi kontakt s Poljakinjom dogodio "prije otprilike tri godine".

Wandelt je optužena za jednu točku optužnice za uhođenje koje je uzrokovalo ozbiljnu patnju Kate i Gerryju McCannu između lipnja 2022. i veljače ove godine. Ona poriče uhođenje. Sudi joj se zajedno sa 61-godišnjom Karen Spragg iz Cardiffa, koja je optužena za isti prekršaj i također tvrdi da je nevina.

Kate McCann svjedočila je iza plave zavjese kako se ne bi trebala susresti s Julijom. Ispričala je kako su optuženice posjetile njezinu kuću u Leicestershireu 7. prosinca prošle godine.

'Rekla sam im da sam uznemirena'

McCann je rekla sudu da ju je Wandelt molila da pristane na DNK test. Spragg je bila malo agresivnija. Pitala ju je zašto ne želi pronaći svoju kćer.

"Rekla sam im da odu. Rekla sam im da sam uznemirena", rekla je sudu. Na pitanje kako se osjećala zbog incidenta, gđa McCann je dodala: "Iskreno, osjećala sam se prilično uznemireno. Mislim da sam ionako bila napeta zbog nedavne komunikacije s njom."

U tom trenutku Julija je počela glasno plakati i vikati: "Zašto mi to radite?".

Tada su je policajci u suzama odveli iz sudnice.

McCann je rekla poroti da je Wandelt "neprestano" slala poruke, zbog čega je imala "malo problema" oko DNK testa. Dio mozga govorio joj je "što ako...". Međutim, nakon što je vidjela njezinu fotografiju rekla je:

"Ona je Poljakinja... nema smisla. Ne mogu reći kako Madeleine sada izgleda, ali da sam vidjela njezinu fotografiju, prepoznala bih je", rekla je.

U jednom trenutku skoro je pristala na testiranje samo da prestane to maltretiranje.

Dodala je kako je tijekom vremena njezina razina stresa i tjeskobe eksalirala. Osjeća se "opuštenije" od Wandeltinog uhićenja.

Gerry McCann rekao je sudu da se javio na telefon Juliji Wandelt u jednoj od mnogih prilika kada je pokušala nazvati Kate. Rekao je da je Wandelt rekao: "Ti nisi Madeleine."

Suđenje se nastavlja.

