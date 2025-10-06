Tvrdi da je ona Madeleine McCann! 'Mami' poslala poruku: 'Sjećam se kako si me grlila'

Žena koja se lažno predstavljala kao Madeleine McCann poslala je poruku majci nestale djevojčice: "Sjećam se kako si me zagrlila".

Madeleine McCann nestala je iz portugalskog odmarališta nekoliko dana prije svog 4. rođendana prije skoro 20 godina.

Poljakinja Julia Wandelt (24) iz Lubina koja je punila naslovnice tvrdeći da je nestala Madeleine sada uvjerava da se sjeća kada je oteta i osvedena u Poljsku.

Zaplakala kad je čula tužitelja

Uhićena je u veljači, a danas joj se sudi pod optužbom da je uhodila Madelineinu majku Kate, oca Gerryja te braću i sestre Seana i Amelie. Wandelt i njezina suučesnica Karen Spragg (61) iz Cardiff, uvjeravali su sud da ih nije pratila između lipnja 2022. i veljače ove godine, piše Metro.co.uk.

Porotnici su čuli da postoje znanstveni dokazi da Julia nema biološke veze s McCannovima. Međutim, Julia je zaplakala kad je tužitelj Michael Duck rekao:

"Možemo li u ovoj vrlo ranoj fazi suđenja jasno iznijeti ovaj stav – da Julia Wandelt nije Madeleine McCann". Julia je od lipnja 2022. godine uvjeravala da je Maddie "svakoga tko je htio slušati". Julia, koja je u pritvoru, tvrdi da se sjeća druženja s Madeleineinom braćom i sestrama te posjećivanja obiteljskih događaja.

'Rekla si da ćeš me pronaći'

Duck je porotnicima napomenuo da Wandelt nije bila istih godina kao Madeleine u vrijeme nestanka. "Ništa vam ne daje pravo da proganjate i uhodite ljude samo zato što želite da se pokoravaju vašoj volji i rade ono što zahtijevate ili tražite", rekao je tužitelj. Julia je poslala pismo, nazivala i slala glasovne poruke paru te čak došla pred njihovu kuću.

U jednoj poruci koju je Wandelt navodno napisala, a koja je pročitana sudu, rekla je Kate da je njezina kći i da to može dokazati.

"Sjećam se kako si me zagrlila i zagrlila ružičastog medvjedića. Sjećam se da si došla u sobu prije otmice i trljala me po glavi te rekla da ćeš me pronaći", pisalo je dalje u poruci.

U glasovnoj poruci puštenoj sudu, Wandelt je navodno rekla: "Znam da sam debela i nisam lijepa kao Madeleine u prošlosti, ali znam što znam i znam čega se sjećam. Ne želim novac. Želim samo jedan poziv, a onda ću te ostaviti na miru", čulo se.

Kate i Gerry rekli su da su Madeleine i njezinu braću i sestre, dvogodišnje blizance, ostavili u njihovom stanu u Praia da Luz, selu u regiji Algarve, 3. svibnja 2007. Kada ih je Kate provjerila oko 22 sata, Madeleine je već bila nestala. Njezin nestanak i dalje je neriješen. Suđenje se nastavlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Francuska na nogama zbog nestalog dvogodišnjaka! Velika policijska akcija završava večeras, istraga ide u novom smjeru?