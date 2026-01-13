Čelnici središnjih banaka podržali šefa FED-a: Zašto uzvraća Trumpu nakon godina šutnje?

Središnje banke diljem svijeta udružile su se kako bi izrazile "potpunu solidarnost" s predsjednikom Federalnih rezervi (Fed) nakon što je SAD pokrenuo kaznenu istragu protiv Jeromea Powella.

Na izjavi su među ostalima potpisali guverner Bank of England, predsjednica Europske središnje banke i guverner Bank of Canada, ističući važnost neovisnosti pri određivanju kamatnih stopa, piše BBC.

"Predsjednik Powell služio je s integritetom, fokusiran na svoj mandat i s nepokolebljivom posvećenošću javnom interesu", rekli su.

Nakon Powellova svjedočenja

Istragu provodi Ministarstvo pravosuđa, a predsjednik Donald Trump rekao je da on "ništa ne zna" o tome.

Istraga je povezana s Powellovom svjedočenjem pred senatskim odborom o renoviranju zgrada Federalnih rezervi. Ovo dolazi nakon godine dugotrajnih napada Trumpa na čelnika Feda, koji je vršio pritisak da Fed agresivnije smanjuje troškove zaduživanja.

Osim kritiziranja Powellovih odluka o kamatnim stopama, Trump je upućivao i osobne komentare, nazivajući ga "velikim gubitnikom" i "glupanom".

Komentirajući čelnika Feda, globalne središnje banke u zajedničkoj izjavi su naveli: "Za nas je on cijenjeni kolega, koji uživa najveće poštovanje svih koji su s njim radili".

Do vikenda, Powell je uglavnom šutio pred napadima Trumpa, ali u nedjelju je javno odgovorio i upozorio da je neovisnost američke središnje banke ugrožena.

"Radi se o tome hoće li Fed moći nastaviti određivati kamatne stope na temelju dokaza i gospodarskih uvjeta, ili će monetarna politika biti vođena političkim pritiskom ili zastrašivanjem", rekao je Powell.

Hoće li potaknuti inflaciju?

Fed je od rujna smanjio kamatne stope tri puta, ostavljajući ključnu kamatnu stopu oko 3,6 %. No, kreatori politike podijeljeni su oko daljnjih poteza. Neki se brinu da bi dodatna smanjenja mogla potaknuti inflaciju, koja i dalje raste.

Potrošačke cijene porasle su 2,7 % u razdoblju od prosinca do prosinca, prema službenim podacima objavljenim u utorak. To je ista stopa kao u studenom i ostaje iznad cilja Feda od 2 %.

U svojoj zajedničkoj izjavi u utorak, međunarodne financijske institucije navele su: "Neovisnost središnjih banaka temelj je stabilnosti cijena, financija i gospodarstva u interesu građana koje služimo. Stoga je ključno očuvati tu neovisnost, uz potpuno poštovanje vladavine prava i demokratske odgovornosti".

Osudili su Trumpov potez

Powell, kojeg je Trump nominirao za čelnika Feda 2017. godine tijekom svog prvog mandata, trebao bi se povući u svibnju. Očekuje se da će Trump u sljedećih nekoliko tjedana imenovati njegovog nasljednika.

Nekoliko republikanaca osudilo je potez Ministarstva pravosuđa protiv Feda.

Senator Sjeverne Karoline Thom Tillis, republikanac i član Senatskog odbora za bankarstvo, rekao je da će se suprotstaviti Trumpovoj nominaciji Powellovog nasljednika, kao i bilo kojem drugom kandidatu za odbor Feda, dok se pitanje "u potpunosti ne riješi". Odbor mora odobriti sljedećeg kandidata za Fed, pa bi Tillisovo odbijanje moglo odgoditi imenovanje bilo kojeg Trumpovog kandidata za nasljednika Powella.

Njegov republikanski kolega u odboru, senator Kevin Cramer, rekao je da smatra Powella lošim čelnikom Feda, ali da ga ne smatra kriminalcem. Dodao je da bi istraga trebala biti brza kako bi se obnovilo povjerenje u Fed. Još jedna republikanska senatorica, Lisa Murkowski, opisala je istragu kao "pokušaj prisile".

Powella su podržala i trojica bivših čelnika Feda – Janet Yellen, Ben Bernanke i Alan Greenspan. Niz drugih istaknutih bivših dužnosnika također je javno izrazio podršku njemu i neovisnosti banke.

Yellen, Powellova neposredna prethodnica, rekla je da je kaznena istraga "izuzetno zastrašujuća" i dodala da bi investitori trebali biti zabrinuti.

"Imate predsjednika koji kaže da Fed treba smanjivati kamate kako bi se smanjila plaćanja državnog duga... To je put prema banana republici", rekla je za CNBC.

Uspio je izmamiti reakciju

Koliko god neobična bila kaznena istraga protiv aktualnog čelnika Feda, Powellova osuda Trumpa u nekim je aspektima bila još šokantnija, piše CNN.

Godinama je Powell šutio dok ga je Trump vrijeđao i prijetio mu otkazom, nastojeći ga prisiliti da slijedi njegove želje. Powellova strategija bila je ostati neutralan, tvrdeći da mu je jedini fokus politički neovisna misija Feda – održavanje maksimalne zaposlenosti i niske inflacije. Sve ostalo bila je distrakcija, tvrdio je Powell.

No, Trump je prisilio Powella na reakciju nakon što mu je Ministarstvo pravosuđa uručilo pozive (subpoene). Powell se, u izvanrednom činu prkosa, nije fokusirao na svoje postupke, već na obranu Feda od napada Trumpove administracije na njegovu neovisnost – i šire, na obranu američkog gospodarstva.

Dvominutno obraćanje

U svom dvominutnom video obraćanju u nedjelju navečer, Powell je potencijalnu Trumpovu prijetnju kaznenim progonom opisao kao prijetnju životima američkih građana radi Trumpovih interesa.

"Prijetnja kaznenim optužbama posljedica je toga što Federalne rezerve određuju kamatne stope prema našoj najboljoj procjeni što je u interesu javnosti, a ne prema željama predsjednika. Radi se o tome hoće li Fed moći nastaviti određivati kamatne stope na temelju dokaza i gospodarskih uvjeta – ili će monetarna politika biti vođena političkim pritiskom ili zastrašivanjem” rekao je Powell. To što je Powell ovaj tjedan tako snažno progovorio protiv Trumpove administracije posebno je značajno jer je Powell dugo cijelio i promicao neovisnost Feda, koju smatra ključnom za misiju Feda da poboljša život američkih kućanstava.

Neovisnost omogućuje Fedu da provodi svoju osnovnu misiju: osigurati dovoljno radnih mjesta i kontrolirati cijene, čak i kada politički potezi to ne bi podržavali.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

Ojačani Powell

Ekonomisti, akademici i bivši dužnosnici Feda uglavnom se slažu da je očuvanje neovisnosti Feda nužno za stabilnost američkog gospodarstva. To omogućuje kreatorima politike da donose teške odluke o kamatnim stopama temeljene na ekonomskim stvarnostima, a ne na željama predsjednika.

Primjerice, predsjednik bi mogao željeti niže stope kako bi potaknuo rast gospodarstva i podigao cijene dionica, ali takva bi politika mogla štetiti građanima jer bi cijene mogle nekontrolirano rasti. Powell je bio neumoljiv u obrani Fedove sposobnosti da određuje kamatne stope neovisno o politici tijekom cijele Trumpove godine pritiska.

Tijekom konferencije za novinare u srpnju, Powell je, upitan o Trumpovim napadima na njega i Fed, izbjegao osobni odgovor, ali je dao dugu obranu neovisnosti Feda:

"Neovisna središnja banka institucionalni je aranžman koji dobro služi javnosti. Sve dok služi javnosti, trebala bi se poštovati. Ako ne bi služila javnosti, onda je ne bismo automatski branili. Ona nam daje, i drugim središnjim bankama, mogućnost donošenja vrlo izazovnih odluka fokusiranih na podatke, razvojne prognoze, ravnotežu rizika i sve što pratimo, a ne na političke čimbenike", rekao je.

Trump je primijetio da Fed nije jedini, vlade razvijenih zemalja širom svijeta također drže monetarnu politiku odvojenu od političara.

"Da to ne bismo imali, postojala bi velika iskušenja, primjerice, koristiti kamatne stope za utjecaj na izbore. To ne želimo raditi", dodao je Powell.

"Ne."

Najbliže što je Powell ranije došao kritici Trumpa bilo je u studenom 2024., kad je upitan bi li napustio funkciju ranije ako to Trump zahtijeva.

"Ne", odgovorio je Powell.

Na pitanje za pojašnjenje, rekao je: "Zakon to ne dopušta".

Zašto se sada okrenuo?

Powell je potencijalni progon vidio kao egzistencijalnu prijetnju koja bi mogla trajno politizirati Fed, narušiti njegov kredibilitet i uznemiriti globalna tržišta i gospodarstvo.

Zbog toga su centralne banke iz cijelog svijeta stale u Powellovu obranu. U svojoj izjavi svjetski su centralni bankari naglasili da je neovisnost središnjih banaka “temelj stabilnosti cijena, financija i gospodarstva” te da je njezina zaštita uz potpuno poštivanje zakona ključna.

Izjava je pohvalila Powella za “integritet” i “nepokolebljivu posvećenost javnom interesu.”

Fed zasad ostaje neovisan

Jedan od problema Trumpovih zahtjeva da Fed smanji kamatne stope jest percepcija političkog uplitanja kada Fed to učini. Fed je u drugoj polovici prošle godine tri puta smanjio kamatne stope, iako je Trump tražio više. Trump je izjavio da SAD treba imati jedne od najnižih kamatnih stopa u svijetu i da bi trebao imati riječ u odlučivanju.

Kako bi izbjegao dojam političkog utjecaja, neki promatrači Feda smatraju da centralna banka može dulje odgoditi smanjenje kamatnih stopa. Drugim riječima, gubitak neovisnosti Feda mogao bi Trumpu spektakularno vratiti udarac, jer bi daljnje smanjenje stopa postalo manje vjerojatno, a Powell bi se mogao osjećati osnaženo da ostane u odboru Feda i nakon što mu mandat predsjednika isteče 15. svibnja. Njegov mandat u odboru traje do 2028.

"Želim predati ovu funkciju svojoj zamjeni s gospodarstvom u jako dobrom stanju. To je ono što želim", rekao je Powell u prosincu, nakon najnovijeg smanjenja kamatne stope, odgovarajući na pitanje CNN-a o svojoj zaostavštini kao predsjednika Feda.

Trumpova administracija također ima težak zadatak dokazati nešto protiv Powella.

Investitore i ekonomiste zbunila je najnovija eskalacija sukoba Trump-Powell, s obzirom na to da Powellov mandat završava za samo četiri mjeseca.

Kaznena istraga također ne sjeda dobro sve većem broju republikanaca u Kongresu, poput senatora Thoma Tillisa (Sjeverna Karolina) i Lise Murkowski (Aljaska) te zastupnika F. Hilla (Arkansas).

"Ljudi koji javno i čvrsto reagiraju na istragu, poput Powella, obično su oni koji kontroliraju situaciju", rekao je Evan Gotlob, bivši savezni tužitelj, za CNN.

Tvrde da je lagao pod zakletvom

Trumpovi saveznici optužuju Powella za loše upravljanje renovacijom središnje banke, koja je posljednjih godina postala skuplja, i za laganje pod zakletvom kada je opisivao neke nadogradnje senatorima u lipnju 2025. Peter Navarro, stariji savjetnik predsjednika, rekao je za Fox Business: “Znamo da je dao lažne izjave.”

"Jedino je pitanje je li bio svjestan i je li to učinio sa zlom namjerom", dodao je. Fed je bio transparentan o prekoračenjima troškova renovacije i suradnji s drugim agencijama, čak objavivši FAQ na svojoj web stranici sa svim detaljima. Prošlog ljeta Fed je također omogućio vođeni obilazak renovacije za nekoliko novinara.

“Laganje Kongresu teško je dokazati. Powell je definitivno u boljoj poziciji nego Ministarstvo pravosuđa”, rekao je bivši federalni tužitelj Gotlob.

