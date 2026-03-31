Izrael izglasao kontroverzan zakon, reagirao španjolski premijer: 'To je još jedan korak prema apartheidu'

Izraelski parlament Kneset u ponedjeljak je donio zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince sa Zapadne obale osuđene za smrtonosne terorističke napade. Španjolski premijer Pedro Sanchez pridružio se drugim europskim čelnicima u osudi ovog zakona.

U objavi na X-u Sanchez je zakon nazvao "asimetričnom mjerom koja se ne bi primjenjivala na Izraelce koji počine ista kaznena djela".

"Isto djelo, različita kazna. To nije pravda. To je još jedan korak prema apartheidu. Svijet ne smije šutjeti", dodao je.

El Gobierno de España condena la pena de muerte contra palestinos que acaba de aprobar el parlamento de Israel. Se trata de una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos.



Mismo crimen, distinta pena.



Eso no es justicia. Es un… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 31, 2026

U praksi, zakon koji predviđa smrtnu kaznu za terorističke napade primjenjuje se isključivo na Palestince. Razlog tome je što se Palestincima u takvim slučajevima sudi pred vojnim sudovima, koji imaju ovlasti izricati takvu kaznu.

S druge strane, izraelskim građanima sudi se pred civilnim sudovima, čime su oni u praksi isključeni od mogućnosti izricanja smrtne kazne.

Iako zasebna odredba dopušta sudovima izricanje smrtne kazne bilo kome, uključujući i izraelske državljane, ona se odnosi samo na one koji "namjerno uzrokuju smrt osobe s ciljem negiranja postojanja države Izrael". Definicija je osmišljena tako da isključi židovske teroriste, piše Times of Israel.

