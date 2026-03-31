'NE SMIJEMO ŠUTJETI' /

Izrael izglasao kontroverzan zakon, reagirao španjolski premijer: 'To je još jedan korak prema apartheidu'

Foto: Profimedia

Sanchez je zakon nazvao 'asimetričnom mjerom koja se ne bi primjenjivala na Izraelce koji počine ista kaznena djela'

31.3.2026.
17:55
Franka Kopilaš
Izraelski parlament Kneset u ponedjeljak je donio zakon kojim se uvodi smrtna kazna za Palestince sa Zapadne obale osuđene za smrtonosne terorističke napade. Španjolski premijer Pedro Sanchez pridružio se drugim europskim čelnicima u osudi ovog zakona.

U objavi na X-u Sanchez je zakon nazvao "asimetričnom mjerom koja se ne bi primjenjivala na Izraelce koji počine ista kaznena djela".

"Isto djelo, različita kazna. To nije pravda. To je još jedan korak prema apartheidu. Svijet ne smije šutjeti", dodao je.

U praksi, zakon koji predviđa smrtnu kaznu za terorističke napade primjenjuje se isključivo na Palestince. Razlog tome je što se Palestincima u takvim slučajevima sudi pred vojnim sudovima, koji imaju ovlasti izricati takvu kaznu.

S druge strane, izraelskim građanima sudi se pred civilnim sudovima, čime su oni u praksi isključeni od mogućnosti izricanja smrtne kazne.

Iako zasebna odredba dopušta sudovima izricanje smrtne kazne bilo kome, uključujući i izraelske državljane, ona se odnosi samo na one koji "namjerno uzrokuju smrt osobe s ciljem negiranja postojanja države Izrael". Definicija je osmišljena tako da isključi židovske teroriste, piše Times of Israel.

POGLEDAJTE VIDEO: Mirjana Rakić o blokadi Crvenog mora: 'Iran je izvukao najjaču kartu. Za Europu i Aziju to znači katastrofu'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
