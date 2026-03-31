Iran regrutira djecu za 'obranu domovine': Dječak (11) poginuo 'na dužnosti'

U sklopu nove nacionalne kampanje Iranci su započeli regrutaciju djece od samo 12 godina za "obranu domovine" u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. U džamijama i na trgovima diljem Teherana postavljeni su štandovi za prijavu. Prema planu koji je prošlog tjedna objavila Iranska revolucionarna garda (IRGC), djeca se mogu priključiti patrolama na kontrolnim točkama i preuzeti logističke uloge, piše The Telegraph.

'Minimalna dob je 12 godina'

Kampanju pod nazivom "Branitelji domovine Irana" najavio je Rahim Nadali, zamjenik za kulturu i umjetnost Korpusa Mohammad Rasoulollah IRGC-a u Teheranu. Iranskim medijima je rekao da je kampanja odgovor na zahtjeve javnosti koja želi podržati borce protiv američko-izraelske agresije te da omogućuje ljudima doprinos u skladu s njihovim vještinama.

"Pokrenuli smo plan koji nazivamo 'Za Iran', a to je program registracije za borce za obranu domovine. Minimalnu dob postavili smo na 12 godina i više", rekao je Nadali.

Kampanja obuhvaća više kategorija službe. Operativne i sigurnosne uloge uključuju sudjelovanje u obavještajnim patrolama, inspekciju na kontrolnim točkama i operativne ophodnje. Dužnosti podrške i logistike obuhvaćaju organizaciju konvoja vozila, financijske doprinose i osiguravanje opreme.

U sklopu službe i opskrbe predviđeno je kuhanje, distribucija potrepština borcima i popravak domova oštećenih u napadima. Osim toga, pozivaju i liječnike i medicinske sestre da se priključe radu u klinikama i liječenju ranjenika.

Dječak (11) poginuo 'na dužnosti'

Svega nekoliko dana od pokretanja kampanje, u Teheranu je poginuo jedanaestogodišnji dječak u napadu drona na vojnu kontrolnu točku. Alireza Jafari bio je stacioniran na kontrolnoj točki Artesh, gdje je pomagao ocu u "obrani Irana".

Njegova majka je za državne novine Hamshahri izjavila kako je dječaka otac poveo na posao zbog "nedostatka osoblja". Organizacija učitelja Basij potvrdila je da je Alireza poginuo "dok je bio na dužnosti", obavljajući sigurnosne zadatke.

Alireza was only 11.



A child, not a soldier.

He should have been playing, learning, living, not standing at a checkpoint, not becoming a target.



Using children as soldiers is not just wrong, it is a brutal violation of their most basic rights. No child, anywhere, should ever…

Kršenje međunarodnog humanitarnog prava

Ova iranska kampanja otvoreno krši međunarodno humanitarno pravo, koje djeci jamči poseban zaštićeni status kao civilima i zabranjuje njihovo korištenje u oružanim sukobima. Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda novačenje ili korištenje djece mlađe od 15 godina u oružanim snagama ili neprijateljstvima definira kao ratni zločin.

Norveška skupina za ljudska prava Hengaw nazvala je plan IRGC-a "sustavnim zločinom protiv djece" i pozvala međunarodna tijela, uključujući Ujedinjene narode i UNICEF, da pojačaju pravni i diplomatski pritisak kako bi se spriječilo korištenje maloljetnika u vojnim ulogama.

Iran je i u ranijim sukobima regrutirao djecu za sigurnosne, pa čak i borbene uloge. Tijekom rata s Irakom 1980-ih godina raspoređivali su djecu, a priče o žrtvi koju su podnijeli za domovinu uništavajući iračke tenkove bile su dio ideološkog obrazovanja u iranskim školama. Human Rights Watch je 2016. godine izvijestio da je Iran regrutirao afganistansku djecu za borbu u Siriji.

POGLEDAJTE VIDEO: Mirjana Rakić o blokadi Crvenog mora: 'Iran je izvukao najjaču kartu. Za Europu i Aziju to znači katastrofu'