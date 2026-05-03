Skandalozna torta na rođendanskoj proslavi: Izraelski ministar slavio uz simbol vješanja

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir proslavio je svoj 50. rođendan na krajnje kontroverzan način.

U jednom trenutku slavlja, njegova je supruga iznijela tortu na kojoj je nacrtana omča za vješanje uz poruku "ponekad se snovi ostvare". Riječ je o izravnoj referenci na kontroverzni zakon o smrtnoj kazni za palestinske teroriste, koji je pod vodstvom Ben-Gvira i njegove stranke izglasan u ožujku, piše The Times of Israel.

🤨 A cake with a hangman’s noose was given to Israel’s National Security Minister Itamar Ben-Gvir for his birthday



The gift was made by his wife. The cake read: “Sometimes dreams come true.”



The minister supports a law allowing execution by hanging for radicals, which was…

Drugu tortu na tri kata također je krasila omča, kao i dva pištolja uperena u kartu Izraela koja je uključivala Gazu i Zapadnu obalu, simbolizirajući ministrovu politiku masovnog naoružavanja građana.

Dal profilo Instagram del partito di estrema destra Otzmá Yehudit, uno dei regali ricevuti per il 50esimo compleanno dal ministro della Sicurezza Nazionale israeliana, Itamar Ben-Gvir: una torta con decorazioni raffiguranti delle pistole e un cappio.



Massacratore di palestinesi!

Kontroverzan zakon

Prema Ben-Gvirovom zakonu, Palestinci na okupiranoj Zapadnoj obali, koje vojni sudovi osude za izvođenje smrtonosnih napada klasificiranih kao "terorizam", suočit će se sa smrtnom kaznom kao zadanom presudom.

Udruge za ljudska prava oštro su osudile zakon, dok je nadzorno tijelo UN-a priopćilo kako on potiče rasnu diskriminaciju te da je bez presedana u svom dizajnu, jer stvara sustav kapitalne kazne koji se primjenjuje isključivo na jednu populaciju pod okupacijom.

Upozoravaju da takav okvir, koji kombinira smrtnu kaznu s vojnim sudovima i ograničenim mogućnostima žalbe, predstavlja zabrinjavajuće odstupanje od širih međunarodnih normi.

"Kada poticanje na ubijanje palestinskih talaca postane 'rođendanska torta', to otkriva pravi mentalitet koji upravlja politikom izraelske okupacije. Ovo nije samo ekstremizam, ovo je potpuna moralna izopačenost", napisao je jedan korisnik na mreži X uz video proslave.

Izrael je do sada smrtnu kaznu primijenio samo dva puta: 1948. godine, ubrzo nakon osnutka države, protiv vojnog kapetana optuženog za veleizdaju, te 1962. godine, kada je obješen nacistički ratni zločinac Adolf Eichmann.

Na rođendanu i članovi Glavnog stožera policije

Rođendanska zabava izraelskog ministra bila je kontroverzna i prije samog početka jer je Ben Gvir pozvao članove Glavnog stožera policije, sigurnosne agencije koju njegovo ministarstvo nadzire. On je već ranije optuživan za zlouporabu ministarskih ovlasti.

Kritičari upozoravaju da je ovo dokaz potpunog gubitka neovisnosti policije, koja se polako pretvara u ministrovu "privatnu miliciju“.

Bivši premijer Naftali Bennett, koji se priprema za jesenske izbore nije štedio riječi. Vidjevši tko se sve pojavio na zabavi, Bennett je poslao oštro upozorenje svim državnim službenicima.

"Svaki javni službenik koji iznevjeri svoju dužnost prema zemlji i iskoristi svoju ulogu na politički način, bit će odmah otpušten“, poručio je Bennett na mreži X.

Ben Gvir mu je u svom stilu odgovorio ironičnom porukom: "Naftali nema prijatelja, pošaljite mu komad torte sa zabave“.

