Iranski dronovi razotkrili slabosti moćnih vojski: Ukrajina ima rješenje

Borbe na Bliskom istoku pokazuju da mnoge države nisu pripremljene za novu vrstu rata u kojem se masovno koriste dronovi. Pokušaji da se iranske dronove u državama Perzijskog zaljeva

obara skupim raketama zapadnih protuzračnih sustava zasad ne donose veće rezultate – jedna raketa sustava Patriot košta preko pet milijuna dolara, a nije ni projektirana za tako malene, spore i "glupe” ciljeve. Ukrajina je, međutim, u četiri godine rata naučila obarati iranske i ruske dronove znatno jeftinijim rješenjima. Zbog toga raste zanimanje za ukrajinske presretačke dronove i za iskustva u obrani od dronova, piše Deutsche Welle (DW).

"Svatko razumije kako danas samo ukrajinsko iskustvo može doista pomoći u odbijanju masovnih napada dronovima Shahed. Mislim da je jasno svima da bez naše vojske, naših pilota, bez naše programske opreme i našeg radarskog sustava - bez svega toga presretački dronovi jednostavno ne funkcioniraju“, rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u razgovoru putem WhatsAppa s novinarima.

Rješenja iz kućne radinosti

Trenutačna potražnja za ukrajinskim tehnologijama i iskustvom neće trajati dugo, smatra Dmitro Slidjuk iz ukrajinske Dronarium Academy. Prema njegovim riječima, Ukrajina može i spremna je isporučivati presretačke dronove u početnoj fazi, ali će ih partneri vjerojatno brzo kopirati i proizvoditi u većim količinama. Jer tehnologije koje Ukrajina koristi nisu osobito složene ni jedinstvene. Riječ je, kaže on, o bitno dorađenim FPV‐dronovima. Zbog toga su upravo ukrajinska iskustva danas "vrijedna roba“.

Slidjuk smatra da država mora ukloniti birokratske prepreke kako bi se sadašnja potražnja za ukrajinskim razvojem i iskustvom mogla iskoristiti. Smatra da ukrajinska poduzeća teško mogu samostalno nastupiti na tržištima na Bliskom istoku ako vlada ne donosi brze odluke. Ako se postupci razvlače mjesecima, upozorava, zanimanje će nestati.

Zelenski je nedavno objavio na društvenim mrežama da je Ukrajina primila jedanaest zahtjeva za pomoć u borbi protiv iranskih dronova - iz susjednih zemalja Irana, iz nekoliko europskih država i iz Sjedinjenih Država. Na dio tih zahtjeva Kijev je već odgovorio konkretnim odlukama i konkretnom potporom. Nacionalno vijeće za sigurnost i obranu, zajedno s Glavnim stožerom i ukrajinskim oružanim snagama, procjenjuje na koje se zahtjeve može pozitivno odgovoriti, a da se ne oslabi vlastita obrambena sposobnost. U intervjuu za New York Times Zelenski je rekao da je Ukrajina već poslala tim stručnjaka i presretačke dronove radi zaštite američkih baza u Jordanu od iranskih borbenih dronova.

Treba znati i koristiti ukrajinsku tehnologiju

Slidjuk objašnjava da obuka pilota za obranu od dronova traje oko pet mjeseci. Obuhvaća teorijsku pripremu i opsežnu vježbu motorike. Pilot mora ručno usmjeriti brzu letjelicu prema brzo pokretnom cilju, što je nemoguće savladati u kratkom roku. Ukrajina može ponuditi već osposobljene stručnjake i obuku na temelju postojeće tehnologiji kako bi se masovno školovali piloti na terenu. Ukrajinska se stručnost, kaže Slidjuk, neprestano povećava tijekom rata s Rusijom, tako da će ukrajinski instruktori uvijek biti korak ispred.

Marta Buhtijarova, koja se bavi područjem obrane na Ekonomskom sveučilištu u Kijevu, napominje da su partneri Ukrajine do sada s golemim zanimanjem pratili sve inovacije ukrajinske vojske, ali često nisu znali kako ih primijeniti, niti kako ih uklopiti u vlastite sustave. Sadašnja situacija s Iranom mogla bi, smatra ona, biti prvi korak prema tome da ukrajinska borbena iskustva postanu dijelom vojnih doktrina drugih država.

Trump: 'Nama ne treba Ukrajina'

Zelenski ističe da je Ukrajina spremna dijeliti svoje tehnologije i iskustva u borbi, ali zauzvrat očekuje jačanje vlastite protuzračne obrane - prije svega sustavima Patriot i pripadajućom opremom - te diplomatsku potporu u pritisku na Rusiju.

Kijev želi postići i poseban dogovor o dronovima sa Sjedinjenim Državama. Zelenski podsjeća da je Ukrajina SAD‐u još prije godinu dana ponudila sporazum o dronovima koji uključuje i presretačke sustave te se temelji na ukrajinskom iskustvu i ukrajinskim proizvodnim kapacitetima koje zemlja trenutačno ne može u potpunosti iskoristiti. Ta je ponuda upućena prvenstveno SAD-u, ali zanimanje država Bliskog istoka sada je dio istog procesa. U intervjuu za Fox News Radio američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Države neće trebati pomoć u obrani od iranskih dronova.

Ukrajina želi izvoziti tehnologiju

Početkom veljače Zelenski je na Telegramu objavio da se Ukrajina otvara izvozu oružja. Tijekom 2026. planira se otvaranje deset ukrajinskih izvoznih predstavništava u Europi - u baltičkim i sjevernim europskim državama. Ipak, proizvođači dronova upozoravaju da je izvoz i dalje iznimno težak. Nakon početka ruske invazije, izvoz oružja bio je praktički zaustavljen već zbog domaćih potreba. Državne institucije sada pregovaraju s proizvođačima o modelu izvoza koji bi bio prihvatljiv za sve strane.

Buhtijarova ističe da izvoz dronova omogućuje stabilnost i opstanak ukrajinskih tvrtki. Tijekom rata broj proizvođača dronova višestruko se povećao, dok je odavno dosegnuta granica količine koju država od njih otkupljuje. Ako država više neće moći otkupljivati njihovu opremu, prijeti im obustava proizvodnje. Zato je odobravanje izvoza presudno za obranu zemlje.

Jevhen Motolišenko iz tvrtke Athlon Avia smatra da bi izvoz omogućio širenje proizvodnje, što bi koristilo i ukrajinskoj državi. Tvrtke bi proizvodile, izvozile, ostvarivale dobit i ponovno ulagale u Ukrajinu, donoseći novi kapital i nove tehnologije. Za to je, kaže on, potrebna jasna i predvidljiva izvozna politika. Moguće je i osnivanje zajedničkih proizvodnih pogona s međunarodnim partnerima, što bi ubrzalo razvoj ukrajinskih tehnologija, privuklo ulaganja i omogućilo pristup međunarodnim programima potpore. Time bi se, dodaje on, razvila ukrajinska obrambena industrija i ojačala sigurnost ukrajinskih saveznika.

Buhtijarova dodaje još jedan važan aspekt: proizvodnja u inozemstvu omogućuje ukrajinskim tvrtkama da izbjegnu rizik ruskih raketnih napada, zaključuje DW.

