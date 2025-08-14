Inspekcija zatvorila restoran: U zamrzivaču pronađeno pseće meso, u kuhinji mišji izmet

Vijetnamski restoran u Londonu zatvoren nakon što je u zamrzivaču navodno pronađeno pseće meso, piše Metro.co.uk.

Pho Na, vijetnamski restoran na Old Kent Roadu u Southwarku, zatvoren je nakon što su inspektori pronašli sumnjivo meso označeno kao "koza zamotana u lišće".

No, kada je poslano na analizu, potvrđeno je da se radi o psećem mesu.

Inspektori su također otkrili mišji izmet i žohare unutar objekta.

Vlasnik Vuong Quoc Nguyen (47) na sudu je porekao višestruke prekršaje u vezi s sigurnošću i higijenom hrane.

Netko mu je dostavio?

Njegov odvjetnik Piers Kiss-Wilson rekao je da njegov klijent nije znao da se radi o psećem mesu jer mu ga je netko drugi dostavio.

Dodao je da meso nikada nije bilo na prodaju te da je angažirana služba za suzbijanje štetočina kako bi riješila najezdu miševa i žohara.

"Nakon neuspjele inspekcije sigurnosti hrane u bivšem lokalnom poduzeću Pho Na, Vijeće Lewishama pokrenulo je kazneni progon u vezi s prekršajima u vezi s higijenom hrane 2023. godine. Vijeće nije naredilo zatvaranje poduzeća, koje je potom neovisno prodano. Budući da je ovo pitanje predmet tekućeg pravnog postupka, trenutačno ne možemo dati daljnje komentare", rekli su iz Vijeća Lewishama.

POGLEDAJTE VIDEO: Domaćini zabrinuti za sezonu iako brojke izgledaju obećavajuće