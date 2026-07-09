Incident u ukrajinskom gradu: Priveden mladić koji je izbjegavao vojnu službu

U ukrajinskom Lavovu u četvrtak navečer došlo je do tučnjave tijekom obavještavanja građana o mobilizaciji pri čemu je pronađen mladić (1996. godište) tražen zbog izbjegavanja vojne službe. U incidentu je prevrnut službeni automobil vojnog osoblja teritorijalnog centra za regrutiranje (TCK), piše ukrajinski portal Suspline.

"Policija je prisutna na mjestu događaja. Službenici za provođenje zakona održavaju javni red i komuniciraju s građanima. Prethodno je utvrđeno da je tijekom događaja obavještavanja građana o mobilizaciji otkriven muškarac koji je tražen zbog izbjegavanja vojne službe", izvijestila je glasnogovornica Glavne uprave nacionalne policije u regiji, Alina Podreiko.

Prema njezinim riječima, mladić je bio tražen zbog izbjegavanja vojne službe od 12. lipnja.

⚡️ Protesters overturned a military recruitment office vehicle in Lviv during a mobilization operation



According to Ukrainian outlet Suspilne, the incident took place in the city's Sykhiv district while military recruiters were attempting to serve a notice to a 1996-born man who… pic.twitter.com/hMnCoaChd2 — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2026

Detalji incidenta

Na Facebook stranici Lavovskog regionalnog teritorijalnog centra za novačenje i socijalnu podršku, objavljeno je da je 8. srpnja oko 21.30 u Lavovu, tijekom aktivnosti podizanja svijesti provedenih zajedno s predstavnicima Nacionalne policije, muškarac zaustavljen radi provjere vojnih dokumenata pri čemu je utvrđeno da je prekršitelj vojne registracije od 12. lipnja. Muškarac je odveden u CCC i SP, a od 00.20 sati upućen na vojno-liječnički pregled.

"Na mjestu događaja ostala je još jedna pripravna skupina koju je blokirala skupina nepoznatih osoba. Ova skupina opkolila je službeno vozilo vojnika, ponašala se agresivno, značajno oštetila i, u konačnici, prevrnula službeno vozilo. Policija je na mjestu događaja. Svi događaji bit će pravilno pravno ocijenjeni. Krivci će snositi zakonom predviđenu odgovornost", stoji u obavijesti.

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About 150 protesters gathered to prevent the man being taken away by the military snatch squad.



They eventually overturned the unmarked military van.



Numerous members of 🇺🇦government have pledged to stop this practice of street-snatches, yet still it happens. pic.twitter.com/yrsPjcjC4a — Tim White (@TWMCLtd) July 8, 2026

Svjedočanstva očevidaca

"Došli smo i vidjeli da se nešto događa. Ovdje je auto bio prevrnut. Puno ljudi, puno policije. Policija se bojala doći. Pozvali su ih tamo gdje su bili svi, ali policija se jednostavno bojala ljudi", rekao je muškarac po imenu Jevhen.

"Pretukli su ga, uvukli u kombi i pobjegli kombijem preko tračnica. Ljudi su se pobunili. Čekamo da se dijete vrati. Obećavaju da će ga vratiti, ali čekamo već dva sata", ispričala je žena po imenu Olja. "Počeli smo blokirati cestu kako bi se dijete vratilo kući. Nitko ništa ne zna o ovom dječaku, ali znamo da su rekli da ima neke dokumente, ali su rekli da ćemo to riješiti na licu mjesta. Ovaj odnos prema ljudima već zamara. Postoji neki zakon, postoje neka pravila. Nitko nema pravo ubaciti dijete u kombi, oteti ga. Trebali su ga zaustaviti, dati mu poziv. Ako se ne pojavi, onda su trebale biti poduzete neke mjere", dodala je.

Reakcija gradskih i regionalnih vlasti

Gradonačelnik Lavova napisao je na Facebooku da trenutno istražuje sve okolnosti incidenta te da će o njima izvijestiti javnost nakon što zaprimi potpune i provjerene informacije.

Zbog situacije u kojoj je blokiran automobil CCC-a sazvan je i hitan sastanak uz sudjelovanje policije.

"Primarni zadatak je osigurati javni red! Svi koji su počinili prekršaje, uključujući ometanje aktivnosti vojnog osoblja, moraju biti identificirani i pozvan na odgovornost", stoji u izvješću OVA-e u Lavovu. Prema riječima voditelja OVA-e, Maksima Kozitskija, regionalni CCC i SP će provesti službenu istragu o zakonitostima postupka svojih vojnika prema muškarcu za kojim se tragalo.