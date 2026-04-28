UZNEMIRUJUĆI PRIZORI /

Četvero mrtvih u nesreći u Srbiji: Vozio 130 km/h u suprotnom smjeru i skrivio sudar

Četvero mrtvih u nesreći u Srbiji: Vozio 130 km/h u suprotnom smjeru i skrivio sudar
Foto: screenshot/x

Foto: screenshot/x

28.4.2026.
10:50
danas.hr
screenshot/x
Četiri osobe su preminule, a peta se bori za život nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u ponedjeljak na autocesti Šabac-Ruma u Srbiji, javlja portal Blic.rs

Horor se odvio oko 13.00 sati, nakon što je vozač automobila marke Ford iz Beograda vozio 130 kilometara na sat u suprotnom smjeru te se direktno sudario s crnim Golfom u kojem se nalazilo četvero mladih iz Rume.

Vjeruje se da su u trenutku nesreće bili na putu za Sloveniju.

Mladić se bori za život

Neslužbeno se doznaje kako su mladić i djevojka, putnici iz Golfa, koristili popularnu aplikaciju za dijeljenje prijevoza te su se tako našli u automobilu. Njih dvoje i vozač koji je skrivio sudar preminuli su na licu mjesta. 

Vozač Golfa M.P. (24) s teškim ozljedama završio je u bolnici gdje je nažalost i preminuo. Posljednji putnik iz Golfa, mladić star 22 godine, teško je ozlijeđen i prebačen u Hitni centar u Beogradu gdje mu se liječnici bore za život. 

Objavljene fotografije i snimke

Na društvenim mrežama objavljene su jezive fotografije i snimke s lica mjesta, na kojima se vidi sva silina udara koji je uništio vozila. Hitna pomoć, policija i vatrogasci ubrzo su stigli na teren, a promet u smjeru Rume jedno vrijeme bio je potpuno obustavljen.

 

 

Posebno uznemiruju činjenica da je nekoliko trenutaka prije tragedije u jednu lokalnu grupu na aplikaciji Viber stigla poruka u kojoj se upozoravalo na divljačku vožnju. "Čovjek vozi u suprotnom smjeru 130 na sat, pazite se! Ford tamno-sive boje", stajalo je u poruci. 

