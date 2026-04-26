Dječak (6) nestao bos i u pidžami. Digla se policija, a onda je uslijedio preokret

Slučaj nestanka šestogodišnjeg dječaka iz Niša u Srbiji dobio je sretan kraj nakon što je mališan pronađen u obližnjem hostelu, prenosi Blic. Naime, gosti su čuli galamu i pozvali policiju, ne znajući da je dječak na gornjem katu crtao i igrao.

Obitelj je alarmirala nadležne službe sinoć oko 20.30 sati kada je dječak izašao iz kuće u Mokranjčevoj ulici u kojoj je živio. U trenutku nestanka nosio je pidžamu i bio je bos, a policija je odmah aktivirala alarm na platformi "Pronađi me".

U potrazi su sudjelovali i pripadnici Gorske službe.

No, dječak je bio bliže nego što su svi mislili.

Gosti alarmirali policiju

"Dijete je izašli iz kuće, išlo lijevo-desno, vidjelo otvorena vrata, ušlo i popelo se na kat (hostela, op.a.), ispričao je za Blic vlasnik hostela D.Đ., koji sinoć tu nije bio prisutan.

Netko je, čini se, ostavio otvorena vrata na objektu pa je dijete u znatiželji ušlo.

"On se igrao, neki su gosti čuli galamu, a policija je bila na ulici jer su locirali gdje je dijete nestalo. Gosti su rekli: 'Čujemo nešto, da nije to'. Policija se popela na kat i našla dijete, zdravo i dobro", dodao je vlasnik.

