Užasavajuća snimka frontalnog sudara, kombi pun navijača potpuno zdrobljen: Umrlo sedam ljudi
Navijači PAOK-a putovali su u Francusku na utakmicu protiv Lyona
Sedam osoba poginulo je u utorak na autocesti E70 na zapadu Rumunjske u stravičnom sudaru kamiona i kombija u kojem su se nalazili navijači grčkog kluba PAOK, javlja portal Ekathimerini.com.
U vozilu se nalazilo ukupno 10 putnika koji su iz Grčke krenuli na gostovanje u Francusku, gdje njihov klub u četvrtak igra utakmicu protiv Lyona.
Mediji dodaju da su još tri osobe zadobile teške tjelesne ozljede te su završile u bolnici.
Užasavajuća snimka
Na društvenoj mreži YouTube objavljena je izrazito uznemirujuća snimka na kojem se vidi kako crni kombi ulazi u suprotnu traku i potom se frontalno sudara s kamionom. Snimku možete pogledati ovdje.
Od siline udara, vozilo s navijačima doslovno se raspalo i sletjelo se ceste.
U tijeku je istraga koja u cilju ima utvrditi sve okolnosti ogromne tragedije.
