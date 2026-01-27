FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR NA CESTI /

Užasavajuća snimka frontalnog sudara, kombi pun navijača potpuno zdrobljen: Umrlo sedam ljudi

Užasavajuća snimka frontalnog sudara, kombi pun navijača potpuno zdrobljen: Umrlo sedam ljudi
×
Foto: Youtube/opinia Timisoarei

Navijači PAOK-a putovali su u Francusku na utakmicu protiv Lyona

27.1.2026.
15:08
Erik Sečić
Youtube/opinia Timisoarei
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sedam osoba poginulo je u utorak na autocesti E70 na zapadu Rumunjske u stravičnom sudaru kamiona i kombija u kojem su se nalazili navijači grčkog kluba PAOK, javlja portal Ekathimerini.com.

U vozilu se nalazilo ukupno 10 putnika koji su iz Grčke krenuli na gostovanje u Francusku, gdje njihov klub u četvrtak igra utakmicu protiv Lyona.

Mediji dodaju da su još tri osobe zadobile teške tjelesne ozljede te su završile u bolnici. 

Užasavajuća snimka 

Na društvenoj mreži YouTube objavljena je izrazito uznemirujuća snimka na kojem se vidi kako crni kombi ulazi u suprotnu traku i potom se frontalno sudara s kamionom. Snimku možete pogledati ovdje

Od siline udara, vozilo s navijačima doslovno se raspalo i sletjelo se ceste. 

U tijeku je istraga koja u cilju ima utvrditi sve okolnosti ogromne tragedije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravice u kletima, ali vozači oprez! Policija zbog Vincekova izašla na ceste

Prometna NesrećaPaokNavijačiRumunjska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR NA CESTI /
Užasavajuća snimka frontalnog sudara, kombi pun navijača potpuno zdrobljen: Umrlo sedam ljudi