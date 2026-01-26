FREEMAIL
UŽAS U SLAVONIJI /

Šestero ozlijeđenih u nesreći kod Privlake, od siline udara auto se prepolovio!

26.1.2026.
13:15
danas.hr
Foto: Pu Vukovarsko-srijemska

Prema policijskom izvješću, 63-godišnji vozač osobnog automobila sa srbijanskim registarskim oznakama kretao se neprilagođenom brzinom. Po izlasku iz zavoja stražnji dio vozila zanio se ulijevo te je automobil prešao na prometnu traku

26.1.2026.
13:15
danas.hr
Pu Vukovarsko-srijemska
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu, 25. siječnja, oko 11.25 sati na nerazvrstanoj cesti između Privlake i državne ceste D-55 (Vinkovci–Županja) ozlijeđeno je šest osoba, među njima i dvoje djece, javlja PU vukovarsko-srijemska.

Prema policijskom izvješću, 63-godišnji vozač osobnog automobila sa srbijanskim registarskim oznakama kretao se neprilagođenom brzinom. Po izlasku iz zavoja stražnji dio vozila zanio se ulijevo te je automobil prešao na prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera.

Šestero ozlijeđenih u nesreći kod Privlake, od siline udara auto se prepolovio!
Foto: Policija

U tom je trenutku došlo do sudara s osobnim automobilom đakovačkih registarskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 44-godišnji vozač.

Silovit udar prepolovio auto

Nakon silovitog udara, prema navodima policije, došlo je do puknuća i razdvajanja prednjeg i stražnjeg dijela vozila sa srbijanskim oznakama.

Šestero ozlijeđenih u nesreći kod Privlake, od siline udara auto se prepolovio!
Foto: Policija

U nesreći su teško ozlijeđeni 63-godišnji vozač tog automobila i jedno dijete. Lakše tjelesne ozljede zadobili su 44-godišnji vozač drugog vozila te troje njegovih putnika — 42-godišnjakinja, 63-godišnjakinja i jedno dijete.

Zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću u kojoj su druge osobe ozlijeđene, protiv 63-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'

Prometna NesrećaPrivlakaPolicija
UŽAS U SLAVONIJI /
Šestero ozlijeđenih u nesreći kod Privlake, od siline udara auto se prepolovio!