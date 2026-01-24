Grenland odbrusio Trumpu: 'Prste dalje od naših minerala!'

Ministrica za rudarstvo Grenlanda odbacila je američke pokušaje da se podijele mineralni resursi njezinog otoka, naglašavajući da nijedna vanjska sila ne bi trebala odlučivati o sudbini ogromnog prirodnog bogatstva Arktika.

"Sve je na stolu osim [našeg] suvereniteta“, rekla je ministrica za mineralne resurse Naaja Nathanielsen za Politico, dva dana nakon zatvorenih razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i generalnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, za koje je Trump tvrdio da uključuju dogovor o resursima otoka.

Nathanielsen je istaknula da njezina zemlja "neće dopustiti da se budući razvoj našeg rudarskog sektora odlučuje izvan Grenlanda.“

Trump je početkom tjedna zaprijetio uvođenjem ogromnih tarifa europskim zemljama ako ne predaju Grenland, poluautonomno dansko teritorij, SAD-u, ali je odustao u srijedu nakon što je rekao da je postignut "okvir budućeg dogovora“ s Rutteom.

No, ako taj dogovor uključuje dopuštanje bilo kojoj zemlji osim Grenlanda da kontrolira njegove minerale, odgovor iz Nukua je "ne“, rekla je ministrica.

Arktički otok sadrži dovoljno određenih rijetkih zemnih elemenata da zadovolji četvrtinu svjetske potražnje, zajedno s ogromnim količinama nafte, plina, zlata i metala za čistu energiju — ali gotovo ništa od toga još nije eksploatirano.

Iako točni detalji okvira ostaju nejasni, jedan europski dužnosnik rekao je za Politico u četvrtak da bi mogao uključivati nadzorno vijeće koje bi pratilo minerale otoka.

Nathanielsen je odbacila tu mogućnost. "To bi značilo odustajanje od suvereniteta, to je naša jurisdikcija, što se događa s našim mineralima“, rekla je, sugerirajući mogućnost rješavanja pitanja resursa Grenlanda kroz multilateralne razgovore.

"Ne kažem da dogovor nije moguć“, dodala je grenlandska političarka, naglašavajući da vlada "nema ništa protiv jačanja kapaciteta NATO-a u Grenlandu ili bilo kakvog nadzora“ te da je otvorena i za razvoj sporazuma o rudarskoj suradnji s SAD-om iz 2019. godine.

"Ali ne možemo početi trgovati mineralima za suverenitet“, naglasila je.

Nakon sastanka s premijerom Grenlanda Jensom Frederiksenom u Nuku u petak, radi rasprave o potencijalnom Trumpovom dogovoru, danska premijerka Mette Frederiksen rekla je da, iako situacija ostaje ozbiljna, "imamo put kojim trenutno pokušavamo ići s Amerikancima“.

Frederiksen se ranije u petak sastala s Rutteom u Bruxellesu kako bi razgovarali o detaljima NATO-ovih pregovora s Trumpom.

Nielsen je u četvrtak rekao da još uvijek ne zna točne detalje sporazuma.

Europska unija u panici gradi lanac opskrbe sirovinama gotovo od nule, jer globalni lanci opskrbe materijalima vitalnim za čistu energiju, tehnologiju i vojnu opremu postaju nesigurni uslijed raspada globalnih savezništava. Grenland se smatra potencijalnim rješenjem, a EU je 2023. potpisala strateško partnerstvo s njim za minerale.

Nathanielsen smatra da je SAD pokazao veću "brzinu“ u izgradnji lanaca opskrbe mineralima zbog Trumpove serije trgovinskih sporazuma s desetinama zemalja širom svijeta i usklađivanja nacionalnih zakona. EU "je malo sporija u tome, jer je puno teže“, rekla je ministrica.

Sada Grenland oprezno procjenjuje razinu rizika koju SAD predstavlja, nakon što je Trump naizgled isključio mogućnost vojne intervencije na otoku.

"Ljudi su još uvijek napeti, ali poduzeli smo korake prema smanjenju sukoba“, rekla je Nathanielsen. "No postalo je jasno da je SAD saveznik, ali trenutno ne nužno prijatelj“, dodala je.

