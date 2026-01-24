FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UPS /

Bijela kuća objavila sliku Trumpa s pingvinom - jedan detalj im je promakao

Bijela kuća objavila sliku Trumpa s pingvinom - jedan detalj im je promakao
×
Foto: Profimedia

Podsjetimo, tenzije oko Grenlanda su splasnule nakon što je Trump u Davosu održao govor u kojem je jasno rekao da ne namjerava upotrijebiti silu kako bi zauzeto otok

24.1.2026.
7:51
danas.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bijela kuća u petak je objavila sliku koja prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako hoda po snijegu s pingvinom koji drži američku zastavu.

Na slici se vidi snježni krajolik gdje se u daljini vijori grenlandska zastava.

Iako simpatična fotografija možda daje naslutiti kako je blizu dogovor o Grenlandu između Amerike i Europe, šalje i jednu pogrešnu poruku. Naime, pingvina nema na Arktiku. Ove simpatične životinjice obitavaju isključivo na južnoj hemisferi - na Antarktici i južnim dijelovima Južne Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda.

Na Grenlandu konkretno obitavaju arktičke vrste poput polarnog medvjeda, polarnog zeca, sobova, tuljana i morževa. 

Podsjetimo, tenzije oko Grenlanda su splasnule nakon što je Trump u Davosu održao govor u kojem je jasno rekao da ne namjerava upotrijebiti silu kako bi zauzeto otok koji teritorijalno pripada Danskoj. 

Međutim, pregovori oko Grenlanda se nastavljaju iza zatvorenih vrata. Trump je navodno s Markom Rutteom, glavnim tajnikom NATO Saveza dogovorio detalje međutim, Grenland i Danska su izjavili da s tim detaljima nisu upoznati. Danska nastavlja sudjelovati u razgovorima s Amerikancima oko Grenlanda, ali još nije jasno koliko su daleko razgovori odmakli te ima li kakvih konkretnih dogovora.

Bijela KućaGrenlandDonald TrumpPingvin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UPS /
Bijela kuća objavila sliku Trumpa s pingvinom - jedan detalj im je promakao