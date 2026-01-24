Bijela kuća objavila sliku Trumpa s pingvinom - jedan detalj im je promakao

Bijela kuća u petak je objavila sliku koja prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako hoda po snijegu s pingvinom koji drži američku zastavu.

Na slici se vidi snježni krajolik gdje se u daljini vijori grenlandska zastava.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Iako simpatična fotografija možda daje naslutiti kako je blizu dogovor o Grenlandu između Amerike i Europe, šalje i jednu pogrešnu poruku. Naime, pingvina nema na Arktiku. Ove simpatične životinjice obitavaju isključivo na južnoj hemisferi - na Antarktici i južnim dijelovima Južne Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda.

Na Grenlandu konkretno obitavaju arktičke vrste poput polarnog medvjeda, polarnog zeca, sobova, tuljana i morževa.

Podsjetimo, tenzije oko Grenlanda su splasnule nakon što je Trump u Davosu održao govor u kojem je jasno rekao da ne namjerava upotrijebiti silu kako bi zauzeto otok koji teritorijalno pripada Danskoj.

Međutim, pregovori oko Grenlanda se nastavljaju iza zatvorenih vrata. Trump je navodno s Markom Rutteom, glavnim tajnikom NATO Saveza dogovorio detalje međutim, Grenland i Danska su izjavili da s tim detaljima nisu upoznati. Danska nastavlja sudjelovati u razgovorima s Amerikancima oko Grenlanda, ali još nije jasno koliko su daleko razgovori odmakli te ima li kakvih konkretnih dogovora.