Pentagon objavio novu Strategiju nacionalne obrane: Kina više nije prioritet, poslana poruka Europi

Pentagon je u petak objavio dokument Nacionalne obrambene strategije, koji preusmjerava američki fokus s Kine na dominaciju u zapadnoj hemisferi i poziva saveznike u Europi da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu sigurnost i regionalnu obranu, piše Politico.

Strategija ističe da će saveznici gotovo sigurno biti nezadovoljni kada vide da će Pentagon nuditi "vjerodostojne opcije za garantiranje vojnog i komercijalnog pristupa SAD-a ključnim područjima“, posebno Grenlandu i Panamskom kanalu.

Dokument istovremeno poziva na suradnju s Kanadom i susjedima, uz jasno upozorenje:

"U dobroj vjeri ćemo se angažirati sa svojim susjedima, od Kanade do partnera u Srednjoj i Južnoj Americi, ali ćemo osigurati da nas poštuju i da urade svoj dio u obrani naših zajedničkih interesa. A tamo gdje to ne učine, bit ćemo spremni preduzeti fokusiranu, odlučnu akciju koja konkretno unapređuje interese SAD-a", navodi se u strategiji.

Nova strategija traži pomoć partnera u američkom susjedstvu, dok istovremeno upozorava da će SAD "aktivno i neustrašivo braniti interese Amerike u cijeloj zapadnoj hemisferi“.

Posebna pažnja posvećena je Panamskom kanalu i Grenlandu.

Dokument je objavljen nekoliko dana nakon što je Donald Trump izjavio da je postigao "okvir budućeg sporazuma“ o arktičkoj sigurnosti s liderom NATO-a Markom Rutteom, što bi SAD-u osiguralo "potpun pristup“ Grenlandu, teritoriju NATO-a.

Spominje se i Rusija

"Rusija će u doglednoj budućnosti ostati trajna prijetnja istočnim članicama NATO-a. Iako se Rusija suočava s demografskim i ekonomskim izazovima, njezin rat u Ukrajini pokazuje da i dalje raspolaže dubokim rezervama vojne i industrijske moći. Rusija također posjeduje nacionalnu odlučnost potrebnu za vođenje dugotrajnog rata u svom neposrednom susjedstvu“, navodi se u dokumentu.

Strategija implicira da ruski nuklearni arsenal predstavlja prijetnju samo ako ugrozi američki teritorij.

Zanimljivo, dokument ne spominje niti ne jamči vojnu podršku Tajvanu, iako SAD prema vlastitim zakonima ima obvezu pružanja pomoći toj otočnoj državi.

"Kako je predsjednik Trump jasno istaknuo, naši saveznici i partneri moraju preuzeti svoj pravičan dio tereta zajedničke obrane. To je posebno važno nakon desetljeća tijekom kojih su Sjedinjene Američke Države subvencionirale njihovu obranu. Zahvaljujući Trumpovom vodstvu, od siječnja 2025. svjedočimo tome da saveznici preuzimaju veću odgovornost, osobito u Europi i Južnoj Koreji“, zaključuje se u dokumentu.

