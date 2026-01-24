Iran poslao upozorenje Amerikancima: 'Nadamo se da ovo nije namijenjeno stvarnom sukobu...'
Predsjednik Trump rekao je u četvrtak da Sjedinjene Države imaju "armadu“ koja ide prema Iranu, ali da se nada kako je neće morati upotrijebiti
Visoki iranski dužnosnik upozorio je da će Iran svaki napad tretirati kao "sveopći rat protiv nas“, uoči dolaska američke udarne skupine nosača zrakoplova i drugih vojnih sredstava u regiju, piše Sky News.
Upozorenje i pojačana američka vojna prisutnost dolaze gotovo dva tjedna nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao iranske prosvjednike - od kojih su tisuće, prema navodima, ubijene od strane režimskih snaga - da nastave s prosvjedima te obećao da "pomoć stiže“.
"Ovo vojno jačanje - nadamo se da nije namijenjeno stvarnoj konfrontaciji - ali naša je vojska spremna na najgori mogući scenarij. Zato je u Iranu sve pod najvišim stupnjem pripravnosti“, rekao je iranski dužnosnik u izjavi za Reuters, pod uvjetom anonimnosti.
Dodao je: "Ovaj put ćemo svaki napad - ograničen, neograničen, ‘kirurški’, kinetički, kako god ga nazvali - smatrati sveopćim ratom protiv nas i odgovorit ćemo na najtvrđi mogući način kako bismo to okončali.“
Predsjednik Trump rekao je u četvrtak da Sjedinjene Države imaju "armadu“ koja ide prema Iranu, ali da se nada kako je neće morati upotrijebiti, dok je ponovno upozorio Teheran da ne ubija prosvjednike i da ne obnavlja svoj nuklearni program.
"Ako Amerikanci povrijede suverenitet i teritorijalni integritet Irana, odgovorit ćemo", rekao je iranski dužnosnik.
Odbio je precizirati kako bi takav iranski odgovor izgledao.
Američka vojska je i ranije povremeno slala dodatne snage na Bliski istok u razdobljima pojačanih napetosti, što se često tumačilo kao obrambena mjera.
Međutim, američka vojska je prošle godine izvela veliko gomilanje snaga uoči pokretanja zračnih udara na iranski nuklearni program u lipnju.
Nova strategija Pentagona
U međuvremenu je Pentagon objavio novu nacionalnu obrambenu strategiju, koja uključuje i analizu Irana.
U dokumentu se upozorava da bi Iran mogao pokušati doći do nuklearnog oružja, za što Washington tvrdi da su iranski čelnici pokušavali i ranije.
Također se navodi da Iran ima "krv Amerikanaca na svojim rukama“ te se potvrđuje američka potpora Izraelu.
U dokumentu stoji: "Iako je Iran u posljednjim mjesecima pretrpio ozbiljne neuspjehe, čini se da namjerava obnoviti svoje konvencionalne vojne snage. Iranski čelnici također su ostavili otvorenu mogućnost da će ponovno pokušati doći do nuklearnog oružja, uključujući i odbijanje sudjelovanja u smislenim pregovorima."
Dodaje se: "Ne možemo zanemariti ni činjenice da iranski režim ima krv Amerikanaca na svojim rukama, da ostaje odlučan u namjeri uništenja našeg bliskog saveznika Izraela te da Iran i njegovi saveznici redovito potiču regionalne krize koje ne samo da ugrožavaju živote američkih pripadnika oružanih snaga u regiji, nego i sprječavaju samu regiju da krene putem mirne i prosperitetne budućnosti kakvu mnogi njezini čelnici i narodi očito priželjkuju.“
POGLEDAJTE VIDEO Gost Direkta Iranac u Hrvatskoj kojem je u prosvjedima ubijen prijatelj: Hoće li prestati brutalnost režima?