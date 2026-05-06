Meloni u donjem rublju raspametila Talijane: Svemu je kumovala podla prevara

Talijanska premijerka Giorgia Meloni kritizirala je distribuciju lažnih fotografija koje je generirala umjetna inteligencija, uključujući i jednu koja je prikazuje u donjem rublju, nakon što su se široko dijelile na društvenim mrežama.

"Posljednjih dana kruži nekoliko lažnih slika mene, generiranih pomoću umjetne inteligencije, a neki pretjerano revni protivnici ih predstavljaju kao stvarne", upozorila je Meloni u utorak na svom Facebook profilu.

"Moram priznati da tko god ih je stvorio... čak je i moj izgled dosta poboljšao", našalila se. "Ali činjenica ostaje da su ljudi sada spremni upotrijebiti apsolutno sve kako bi napali i širili laži", piše talijanska premijerka.

U svojoj objavi, Meloni je podijelila sliku generiranu umjetnom inteligencijom koja je prikazuje odjevenu u donje rublje, kako sjedi na krevetu. Jedan korisnik nasjevši na lažnu fotografiju komentirao je: "To što se premijerka pojavljuje u takvom stanju je zaista sramotno. Nedostojno institucionalne uloge koju obnaša. Nema osjećaja srama."

U svojoj izjavi, Meloni je osudila ono što je opisala kao oblik kibernetičkog nasilja, upozoravajući da su slike generirane umjetnom inteligencijom sve opasniji alat sposoban zavesti i naštetiti pojedincima.

Središnja točka vlade Giorgie Meloni

Talijanska premijerka u svojoj objavi o lažnim fotografijama piše kako ovaj problem nadilazi njezine mogućnosti.

"Deepfakeovi su opasan alat jer mogu prevariti, manipulirati i ciljati bilo koga. Mogu se braniti. Mnogi drugi ne mogu. Iz tog razloga, uvijek bi trebalo vrijediti jedno pravilo: provjerite prije nego što povjerujete i razmislite prije nego što podijelite. Jer danas se to događa meni, sutra se može dogoditi bilo kome", napisala je Meloni.

Borba protiv rizika koje predstavljaju umjetna inteligencija i deepfakeovi postala su središnje točka rada desne vlade Giorgie Meloni, piše Guardian.

Prošlog rujna Italija je postala prva zemlja EU koja je odobrila sveobuhvatan zakon kojim se regulira korištenje umjetne inteligencije, uvodeći zatvorske kazne za one koji koriste tehnologiju radi nanošenja štete - uključujući stvaranje deepfakeova - i ograničavajući pristup djece.

Talijanska vlada tvrdi da je zakon usklađen s Zakonom EU-a o umjetnoj inteligenciji te označava odlučan korak u oblikovanju načina na koji se umjetna inteligencija razvija i koristi diljem zemlje.

Istraga zbog lažnih fotografija

Zakon je donesen nakon skandala oko pornografske web stranice koja je objavila lažne slike istaknutih talijanskih žena, uključujući Meloni i čelnicu oporbe Elly Schlein, što je izazvalo bijes u Italiji.

Slike, preuzete s društvenih mreža ili javnih nastupa i izmijenjene vulgarnim, seksističkim natpisima, dijeljene su na platformi s više od 700.000 pretplatnika. Mnoge su prikazivale političarke iz različitih stranačkih grupa, manipulirane kako bi naglasile dijelove tijela ili implicirale seksualizirane poze.

Talijanska policija naredila je zatvaranje stranice, dok su tužitelji u Rimu otvorili istragu zbog navodnih kaznenih djela, uključujući nezakonito širenje seksualno eksplicitnih slika (tzv. osvetnička pornografija), klevetu i iznudu.

POGLEDAJTE VIDEO: Trump pozvao Hrvatsku u deblokadu Hormuza. Milanović poručuje: 'Nije to nimalo realno'