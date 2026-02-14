Jezive optužbe: 'Putin je spreman upotrijebiti kemijsko oružje'

Francuski ministar Jean-Noël Barrot optužio je Vladimira Putina da je spreman upotrijebiti kemijsko oružje protiv vlastitog naroda kako bi ostao na vlasti.

Ujedinjeno Kraljevstvo i drugi saveznici tvrde da je ruski oporbeni čelnik Aleksej Navaljni preminuo u zatvoru nakon što je otrovan smrtonosnim toksinom.

"Sada znamo da je Vladimir Putin spreman upotrijebiti kemijsko oružje protiv vlastitog naroda kako bi ostao na vlasti. Francuska odaje počast ovom oporbenom vođi, ubijenom zbog svoje borbe za slobodnu i demokratsku Rusiju", rekao je Barrot na X-u.

Kako je umro Navaljni?

Navaljni je preminuo 16. veljače pretprošle godine dok je u sibirskoj kaznenoj koloniji služio kaznu od 19 godina, a uzorci s njegova tijela osigurani su prije pokopa i potom poslani u laboratorije na analizu.

Obavještajne službe ustvrdile su da su laboratorijska testiranja otkrila da je u uzorcima pronađen epibatidin, smrtonosni toksin iz kože ekvadorskih žaba te da je vrlo vjerojatno to uzrokovalo smrt.

Njegova udovica Julija Navaljna na platformi X napisala je da navedeni otrov uzrokuje paralizu, zastoje disanja i bolnu smrt. "Od prvog dana bila sam siguran da je moj suprug otrovan, ali sada postoji dokaz. (Ruski predsjednik Vladimir) Putin ubio je Alekseja kemijskim oružjem", napisala je Navaljna, prenosi The Guardian.

Zelenski o sastanku s američkim senatorima

Volodimir Zelenski podijelio je detalje o svom "dobrom sastanku" sa senatorima iz Sjedinjenih Američkih Država na marginama Münchenske sigurnosne konferencije danas.

Ukrajinski predsjednik kaže da je razgovarao o pojačavanju pritiska na Rusiju, kao i o potrebnim "sigurnosnim jamstvima" koja su Ukrajini potrebna kako bi osigurala mirovni sporazum s Moskvom.

I had a good meeting with U.S. Senators in Munich. We value their support for Ukraine and our warriors.



I briefed them on Russia’s massive attacks on Ukraine’s energy system, our needs for recovery, and additional air defense missiles for protection.



We also discussed the… pic.twitter.com/ysDkLFGMj8 — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2026

"Jasnoća i precizno razumijevanje svake točke ključni su za povjerenje našeg društva u dokument o sigurnosnim jamstvima. Za sve Ukrajince od vitalne je važnosti da sigurnosna jamstva ratificira američki Kongres". dodao je Zelenski.

