Europljani sve više u strahu zbog ratova: Evo kako stoje Hrvati u novom istraživanju

Europljani su sve više zabrinuti zbog globalne nestabilnosti, uslijed intenziviranja sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Rusi su u Ukrajini pokrenuli intenzivne napade uslijed svoje 'proljetne ofenzive' dok na Bliskom istoku prijeti širenje sukoba i raste bojazan da bi se u njega mogle uključiti zemlje poput Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Koliko su Europljani zabrinuti i žele li da EU pojača svoju ulogu u obrani i međunarodnom utjecaju?

Značajna nelagoda zbog ratova

Više od sedam od 10 ispitanika u EU kaže da su "vrlo zabrinuti" zbog aktivnih sukoba u blizini Europske unije, pokazalo je najnovije istraživanje Eurobarometra, objavio je Euronews.

Najviše su zabrinuti ispitanici u Španjolskoj (84 posto), Italiji (83 posto) i Cipru (80 posto) koji su izrazili značajnu nelagodu zbog ratova.

Početkom ožujka, britanske vojne baze u Akrotiriju na Cipru bile su meta iranskih napada dronovima, pri čemu je jedan probio rupu u hangaru za zrakoplove koji su navodno koristili američki špijunski zrakoplovi, dok su druga dva drona presretnuta.

Po zabrinutosti, slijede Grčka, Malta, Poljska (sve tri 79 posto), Finska (78 posto), Luksemburg (76 posto), Francuska, Irska i Latvija (sve 72 posto).

U Hrvatskoj, pokazuje istraživanje, 71 posto Hrvata je vrlo zabrinuto zbog ratova, a srednje zabrinuto je 17 posto ispitanika. Malo ili nimalo zabrinuto je 11 posto Hrvata dok je 1 posto reklo da 'ne zna'.

Nešto manje od Hrvata zabrinuti su ispitanici u Portugalu, Austriji, Belgiji, Latviji.

Zanimljivo, najmanje su zabrinuti Mađari (62 posto), Šveđani (61 posto), Bugari (59 posto), Slovenci (59 posto) i Česi (56 posto).



Traži se veća uloga u zaštiti od globalnih kriza i rizika

Čelnici EU-a ipak ne mogu postići konsenzus oko toga kako bi trebalo pristupiti obrani Europe. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte isključio je mogućnost suočavanja s problemom bez američke podrške.

"Ako itko misli da se Europska unija, ili Europa u cjelini, može braniti bez SAD-a, neka nastavi sanjati. Ne možete. Mi ne možemo", rekao je Rutte u Europskom parlamentu krajem siječnja.

Francuska i Španjolska se, unatoč različitim pristupima, slažu da Europa mora stajati na vlastitim nogama bez uplitanja zemalja izvan EU-a.

Građani EU-a naginju potonjem: dvije trećine Europljana željelo bi da EU igra veću ulogu u njihovoj zaštiti od globalnih kriza i sigurnosnih rizika.

Španjolci, Talijani i Ciprani najviše su zabrinuti zbog ovisnosti obrane koja ovisi o zemljama izvan EU-a. Nasuprot tome, najniže razine zabrinutosti zabilježene su u Sloveniji (40 posto), Latviji, Estoniji i Češkoj (sve tri s 41 posto).

Manje ovisnosti o drugima i snažniji 'međunarodni' glas

Kako su cijene naglo porasle 2022. i nastavljaju rasti, građani EU-a zabrinuti su i zbog ovisnosti EU-a o drugim zemljama radi opskrbe energijom.

Najveću zabrinutost izrazili su ispitanici u Italiji (78 posto), Španjolskoj (75 posto) i Poljskoj (73 posto), dok je najniža razina zabrinutosti zabilježena u Danskoj (38 posto), Litvi (39 posto) i Švedskoj (43 posto).

Čak 89 posto ispitanika smatra da bi države članice EU-a trebale biti više ujedinjene u suočavanju s trenutnim globalnim izazovima, dok 86 posto ispitanika želi da EU ima snažniji glas na međunarodnoj razini.

