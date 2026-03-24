Rusi pokrenuli proljetnu ofenzivu na istoku Ukrajine: NATO članica digla borbene avione

Rusija je tijekom noći s ponedjeljka na utorak izvela izvela veliki raketni i napad dronovima na više ukrajinskih gradova. Ubijene su najmanje četiri osobe i ranjeno njih 16, izvijestio je Kyiv Independent.

Upozorenja za zračni napad izdana su u gotovo svim regijama, a ruski dronovi ciljaju regije diljem zemlje.

Najnoviji napad dogodio se samo nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio na neizbježan masovni napad ruskih snaga, pozivajući se na izvješća ukrajinskih obavještajnih službi.

Napadi su u gradovima Poltava i Zaporižje počeli nešto prije 3 sata ujutro po lokalnom vremenu te oko 4.30 ujutro na krajnjem zapadu zemlje u Ivano-Frankivskoj oblasti.

Ranije u noći, eksplozije su odjeknule i u Kijevu usred napada dronom. Novinari Kyiv Independenta na terenu izvijestili su da su čuli više eksplozija koje su počele oko 00.30 sati po lokalnom vremenu.

Poljaci aktivirali borbene avione

Poljsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je aktiviralo poljske i savezničke borbene zrakoplove kako bi zaštitilo poljski zračni prostor usred napada.

U svom večernjem obraćanju, Zelenski je sugerirao da bi se potencijalni napad mogao dogoditi kasno u ponedjeljak, ali nije pružio daljnje detalje o vremenu ili mogućim metama.

Rusija je posljednji put pokrenula veliki raketni i bespilotni napad na Ukrajinu u ranim jutarnjim satima 14. ožujka. Tijekom zimskih mjeseci, često je ciljala ukrajinsku civilnu infrastrukturu.

Početak proljetne ofenzive

Ruske snage započele su proljetnu ofenzivu na istoku Ukrajine, uključujući korištenje desetaka tenkova i oklopnih vozila, izvijestili su ukrajinska vojska i analitičari, piše CNN.

"Zbog promjenjivih vremenskih uvjeta, ruski agresor pojačao je pritisak na nekoliko dijelova fronte", rekao je u petak ukrajinski vojni zapovjednik Oleksandr Sirski.

"Već nekoliko dana zaredom broj borbenih sukoba prelazi 200“, dodao je, tvrdeći da Rusi gube više od 1000 vojnika dnevno.

"Aktivni pokreti trupa, pojačano topništvo, taktičko zrakoplovstvo i široko rasprostranjena upotreba bespilotnih letjelica (UAV) primjećuju se u svim sektorima, što ukazuje na to da se ruska vojska priprema za daljnju ofenzivu“, rekao je u subotu ukrajinskoj televiziji Suspilne Dmitro Zaporožec iz ukrajinskog 11. korpusa.

'Loš predosjećaj'

Zelenski je rekao da ima "vrlo loš predosjećaj" o posljedicama bliskoistočnog sukoba za njegovu zemlju.

"Vidite da se naši diplomatski sastanci, trilateralni sastanci, stalno odgađaju. Postoji jedan razlog: rat u Iranu“, rekao je za BBC u intervjuu u nedjelju.

"Putin će htjeti dugi rat. Za Putina je dugi rat u Iranu plus", dodao je, jer rastuće cijene nafte i suspenzija američkih sankcija na dio ruske sirove nafte koriste ruskom gospodarstvu.

Jači napad protiv Pojasa utvrda

Jedan od fokusa ruskih napada bio je grad Liman u Donjecku, na rubu onoga što je poznato kao ukrajinski pojas utvrda u regiji i ključno uporište koje čuva veći grad Slovjansk.

Ukrajinski Treći korpus izjavio je u subotu da su Rusi koristili gotovo 30 oklopnih vozila zajedno s više od 500 pješaka u tom području. No, ruski "napadi su osujećeni na svim frontama", rekao je zapovjednik korpusa, brigadni general Andrij Biletski.

Veličina napada predstavlja promjenu taktike za Ruse, nakon što su veći dio prošle godine koristili male pješačke jedinice u nastojanju da se infiltriraju u ukrajinske položaje.

"Ovaj napad veličine bataljuna znatno je veći od većine ruskih mehaniziranih napada posljednjih mjeseci", primijetio je Institut za proučavanje rata (ISW) sa sjedištem u Washingtonu.

Postoje znakovi da ruske snage planiraju pojačane kopnene operacije protiv drugih dijelova Pojasa utvrda na jugu, uključujući gradove Kramatorsk i Kostantinivku, ključna obrambena središta Ukrajine, prema ISW-u.

Iscrpljene i opterećene ruske jedinice

Rusi su doveli oklopna vozila i motorizirane jedinice te udvostručili upotrebu topništva i taktičkog zrakoplovstva u smjeru Kramatorska, prema ukrajinskom 11. korpusu.

Ukrajinske snage su znatno nadbrojane duž većeg dijela fronte i uvelike se oslanjaju na dronove kako bi razbile ruske napade. No, ISW procjenjuje da iako Rusija može ostvariti neke taktičke dobitke ove godine u Donjecku, malo je vjerojatno da će zauzeti pojas utvrda. Ruske jedinice u tom području opisuju kao iscrpljene, slabo obučene i preopterećene.

Ruske snage su smanjile osnovnu obuku za osoblje uključeno u kopnene napade s jednog mjeseca na jedan tjedan, vjerojatno zbog velikih žrtava, prema riječima Maksima Bilousova, glasnogovornika ukrajinske jedinice na istoku.

Ukrajinske snage također kontroliraju uzvisine istočno od Slavjanska. "Za neprijatelja je zaustavljanje ravno smrti, jer ćemo ih uništiti u nizinama“, rekao je Zaporožac.

Širenje sive zone zbog dronova

S obzirom na to da rat sada ulazi u petu godinu, bojištem sve više dominiraju dronovi za nadzor i napad, što opskrbu položaja na prvoj crti bojišnice u nekim područjima čini gotovo nemogućim.

"Stalno su na nebu (ruski) izviđački dronovi koji neprestano traže ciljeve, te jurišni dronovi poput 'Molnije' i 'Lanceta'“, rekao je Bilousov ukrajinskim medijima u subotu.

Jedan ukrajinski vojnik koji se bori na jugu rekao je za CNN da se zbog intenzivne aktivnosti dronova širi siva zona koju ne kontrolira nijedna strana.

Unatoč neznatnim dobicima u posljednjih nekoliko mjeseci na većem dijelu bojišta, Kremlj i dalje inzistira na tome da zauzimanje preostale četiri istočne regije Ukrajine ostaje cilj onoga što naziva Specijalnom vojnom operacijom.

Ukrajinske snage još uvijek drže oko 20 posto Donjecka i veće dijelove Hersona i Zaporižja. Prošli mjesec su osvojile teren na jugu.

POGLEDAJTE VIDEO Tvrtko Jakovina u Direktu o Ukrajini, Iranu i Panamskom kanalu: 'Kao što je jedan panamski Hrvat rekao...'​