Europa na rubu nestašice mlaznog goriva: Hoće li i Hrvatska morati dijeliti svoje zalihe?

Europska unija razmatra mjere kojima bi se u slučaju krize opskrbe mlaznim gorivom omogućilo ili čak obvezalo dijeljenje nacionalnih zaliha među državama članicama. Prema riječima šefa Međunarodne agencije za energiju, Europi je preostalo mlaznog goriva za još samo šest tjedana.

Povjerenik EU za promet Apostolos Tzitzikostas poručio je da EU trenutačno održava hitne zalihe avionskog goriva koje će se koristiti samo u nužnim situacijama. Naglasio je i da svako korištenje tih rezervi mora biti potpuno transparentno kako bi se izbjegle poremećaje na tržištu.

Upozorio je da bi ono što je danas dobrovoljna suradnja među državama članicama u budućnosti moglo postati obvezno, iako trenutačno, kako kaže, nema razloga za paniku niti za zabrinutost oko dostupnosti goriva.

Detalji plana Europske unije

Europska komisija razmatra i uvođenje minimalnih obveznih zaliha avionskog goriva u državama članicama. Kako doznaje Politico, u planu pod nazivom AccelerateEU, koji se uskoro predstavlja, predviđa se i uspostava posebnog opservatorija za praćenje tržišta goriva, s fokusom na avionsko gorivo, kao i mogućnost osiguravanja alternativnih izvora opskrbe, uključujući uvoz goriva iz SAD-a.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da američko avionsko gorivo nije u potpunosti usklađeno s europskim standardom Jet A1, što bi moglo otežati njegovu širu primjenu i zahtijevati prilagodbe infrastrukture.

Cijene avionskog goriva u Europi više su nego udvostručene od početka rata na Bliskom istoku, što je već natjeralo neke aviokompanije na otkazivanje neprofitabilnih letova i povlačenje manje učinkovitih zrakoplova.

Problemi i u hrvatskim zračnim lukama

Njemačka je najavila da će u idućim danima sazvati Nacionalno sigurnosno vijeće kako bi raspravila situaciju i moguće posljedice za zračni promet. Hrvatska također pomno prati razvoj situacije.

U zagrebačkoj zračnoj luci potvrđeno je da već ima otkazanih letova, što je izravna posljedica rata na Bliskom istoku i poremećaja na tržištu goriva. Direktor zrakoplovne tvrtke Trade Air, Marko Cvijin, izjavio je za RTL Danas da je mlazno gorivo u Europi poskupjelo i više od 100 posto. Dok su se cijene ranije kretale oko 900 dolara po toni, danas dosežu i do 2000 dolara.

Cvijin ističe da je gorivo nekad činilo oko trećine ukupnog troška sata leta, dok danas sudjeluje s gotovo polovicom, što predstavlja ozbiljan pritisak na poslovanje aviokompanija.

Upozorio je i da bi, nastavi li se rast cijena goriva, moglo doći do dodatnih otkazivanja letova i smanjenja frekvencija, jer će zrakoplovne kompanije sve teže popunjavati i prodavati svoje kapacitete.

