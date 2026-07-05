Etna ponovno eruptirala: Oblak pepela zaustavio dolazne letove prema Cataniji

Etna na Siciliji ponovno je eruptirala, a nebo iznad talijanskog otoka ispunio je oblak dima i vulkanskog pepela. Zbog sigurnosnih razloga privremeno su obustavljeni dolazni letovi prema zračnoj luci Catania-Fontanarossa.

Prema navodima La Sicilie, emisije pepela počele su jutros oko 7.45 sati, a pojačale su se nešto prije 9 sati.

"Od 7.45 sati počele su emisije pepela iz otvora na gornjem istočnom boku kratera Voragine, koje su se pojačale oko 8.45 sati, sve dok nisu stvorile eruptivni oblak visok oko 1,5 kilometara iznad vrha vulkana", navodi La Sicilia.

Opasnost za zrakoplove

Talijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju, odnosno INGV, podigao je razinu upozorenja za zrakoplovstvo s narančaste na crvenu. Razlog je jaka strombolijska aktivnost na vršnim kraterima, praćena intenzivnim izbacivanjem vulkanskog pepela.

Crveno upozorenje odnosi se isključivo na zrakoplovni promet i izdaje se kada oblak pepela može predstavljati opasnost za zrakoplove. To ne znači automatski da su naseljena mjesta izravno ugrožena, ali pokazuje da se erupcija pojačala i da je stručnjaci prate iz minute u minutu.

Tijekom noći s 2. na 3. srpnja stvorio se i manji tok lave, koji se zaustavio nakon nešto više od stotinu metara.

U ovoj fazi najviše se prati visina eruptivnog oblaka i smjer širenja pepela, jer bi upravo to moglo utjecati na promet u zračnom prostoru istočne Sicilije.