Eksplozija pred pro-izraelskim centrom: Osoba u crnom ostavila bombu

Ispred pro-izraelskog centra u Nizozemskoj u petak navečer dogodila se eksplozija u kojoj nije bilo ozlijeđenih, a šteta je minimalna, objavila je u subotu policija.

Glasnogovornica policije izjavila je za AFP da nitko nije bio unutar objekta u gradu Nijkerku kojim upravlja neprofitna organizacija "Kršćani za Izrael” kada je eksplozija odjeknula ispred njezinih vrata.

"Istraga je otkrila da je osoba odjevena u crno postavila eksplozivnu napravu”, dodala je policija u priopćenju, pozivajući svjedoke da se jave.

Foto: Jeroen Jumelet/AFP/Profimedia

Organizacija "Kršćani za Izrael” priopćila je kako je šokirana onim što je opisala kao dio "zabrinjavajućeg obrasca” incidenata usmjerenih na židovske i pro-izraelske lokacije u Nizozemskoj i Belgiji.

"Šteta je bila ograničena, ali je utjecaj značajan”, navela je skupina u objavi na društvenim mrežama. "Činjenica da se to dogodilo uoči Uskrsa, najvažnije proslave za kršćane, čini sve to još bolnijim".

Nema uhićenih

Policija je upozorila da je prerano za utvrđivanje motiva incidenta. Istraga je u tijeku, a dosad nema uhićenih, dodali su.

"Kršćani za Izrael” navode kako je njihova misija promicanje "biblijskog razumijevanja u Crkvi i među narodima u pogledu Božjih namjera za Izrael te pružanje utjehe Izraelu kroz molitvu i djelovanje”.

Njihov "Izrael centar” u Nijkerku organizira izložbe i predavanja, stoji na internetskoj stranici skupine. U centru se nalazi i trgovina.

Foto: ANP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Incident dolazi nakon niza sličnih noćnih napada u Belgiji, Britaniji i Nizozemskoj koji su povećali zabrinutost zbog antisemitizma nakon rata na Bliskom istoku.

U Londonu su zapaljena vozila hitne pomoći kojima upravljaju židovski volonteri, u Antwerpenu je zapaljen automobil, sinagoge u Liegeu i Rotterdamu su pogođene eksplozivom, a meta napada bila je i židovska škola u Amsterdamu otkako je krajem veljače počeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Odgovornost za napade preuzela je malo poznata islamistička skupina s mogućim vezama s Iranom.

