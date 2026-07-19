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UŽAS U NJEMAČKOJ /

Vozila u krivom smjeru i izazvala frontalni sudar: Dvoje mrtvih, troje djece u kritičnom stanju

Vozila u krivom smjeru i izazvala frontalni sudar: Dvoje mrtvih, troje djece u kritičnom stanju
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Foto: Profimedia/Ilustracija

Ured javnog tužitelja je od vještaka zatražio utvrđivanje točnog uzroka nesreće

19.7.2026.
12:38
Hina
Profimedia/Ilustracija
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Dvije osobe su poginule, a nekoliko drugih je teško ozlijeđeno u sudaru na autocesti u Njemačkoj koji je prouzročila žena koja je vozila u krivom smjeru, rekla je policija u nedjelju.

Nesreća se dogodila na autocesti A45 sjeveroistočno od Frankfurta. Troje djece 34-godišnje vozačice iz Bavarske su u kritičnom stanju, kazala je policija.

Žena se uključila na autocestu u krivom smjeru na raskrižju u Florstadtu te se pri velikoj brzini sudarila s automobilom kojim je upravljao 70-godišnji muškarac.

Svi su bili zarobljeni u svojim automobilima

Muškarac je preminuo na mjestu događaja, a vozačica je podlegla ozljedama nedugo nakon sudara u bolnici. Njen suprug i njihovo troje djece u dobi između 10 i 15 godina su teško ozlijeđeni.

Zbog sudara su svi bili zarobljeni u svojim vozilima te ih se trebalo osloboditi, kazala je policija. Dio ozlijeđenih je helikopterom prevezen u bolnicu.

Ured javnog tužitelja je od vještaka zatražio utvrđivanje točnog uzroka nesreće.

Prometna NesrećaNjemačkaAutocesta
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