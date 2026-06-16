Dvoje od pet Amerikanaca sumnja da će SAD opstati još 250 godina

Idućeg mjeseca obilježava se 250. godišnjica osnutka Sjedinjenih Američkih Država, a dvoje od pet Amerikanaca ne vjeruje da će zemlja postojati još 250 godina, prema anketi Reuters/Ipsos koja je naglasila duboke podjele u društvu.

Do objave ankete, koja se provodila četiri dana, a zaključena je u ponedjeljak, došlo je usred polarizirajućih svečanosti koje je predsjednik Donald Trump pripremio radi proslave 4. srpnja kada će se obilježiti 250 godina otkako je zemlja proglasila svoju neovisnost od Velike Britanije.

Trump je sebe stavio u sjedište mnogih događaja u povodu obljetnice, uključujući organiziranje UFC borbe na travnjaku Bijele kuće na njegov rođendan u nedjelju.

U ponedjeljak je rekao da će biti glavna atrakcija na proslavi 4. srpnja u Washingtonu koja će također služiti kao politički skup za Republikansku stranku koja nastoji zadržati kontrolu nad Kongresom na međuizborima u studenom.

Američka demokracija u opasnosti

Oko 38 posto ispitanika u anketi, odnosno 40 posto demokrata i 26 posto republikanaca, kazalo je da ne misle da će SAD postojati kao jedinstvena država za 250 godina. Svega 62 posto njih misli da će njihova zemlja opstati.

Dvije trećine ispitanika, 85 posto demokrata i 50 posto republikanaca, reklo je da se slažu s izjavom da je američka demokracija u opasnosti od propasti. Udio onih koji smatraju da je demokracija ugrožena porastao je u usporedbi s 57 posto u anketi provedenoj u kolovozu prošle godine, pri čemu je porast potaknut povećanjem broja zabrinutih republikanaca.

Trump godinama lažno tvrdi da je njegov poraz na izborima 2020. bio rezultat izborne prevare.

Oko 77 posto sudionika je reklo da je vjerojatno da će se političko nasilje povećati u narednih pet godina.

Anketa je također ispitivala udio Amerikanaca koji smatraju da je SAD na zalazu.

Oko 30 posto njih je kazalo da SAD smatraju najboljom zemljom na svijetu, što je manje nego 38 posto zabilježenih anketom Reuters/Ipsos u studenom 2017. tijekom prvog Trumpovog mandata. Udio demokrata s tim stavom je pao na 11 s 26 posto dok je udio republikanaca ostao na otprilike 60 posto.

Većina Amerikanaca, uključujući tri četvrtine demokrata i polovicu republikanaca, rekla je da smatraju da su događaji u povodu 250. obljetnice osnutka države postali suviše politički.

Internetska anketa je prikupila odgovore od 1537 odraslih Amerikanaca diljem zemlje, a margina pogreške iznosila je tri postotna boda.