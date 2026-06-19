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UHIĆEN TINEJDŽER /

Drama na Times Squareu! Nakon masovne tučnjave odjeknuli pucnjevi, ljudi bježali da se spase

Drama na Times Squareu! Nakon masovne tučnjave odjeknuli pucnjevi, ljudi bježali da se spase
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Foto: Kyle Mazza/Sipa USA/Profimedia/Ilustracija

Radnici suvenirnice ispričali su da su pomogli ljudima koji su u kaosu pali na tlo, dok su trčali kako bi se maknuli što dalje

19.6.2026.
8:11
Dunja Stanković
Kyle Mazza/Sipa USA/Profimedia/Ilustracija
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Njujorška policija slaže mozaik jučerašnje drame na Times Squareu gdje je nastala pomutnja nakon velike tučnjave, a onda su se začuli pucnjevi. Jedna je osoba uhićena, dok je druga prevezena u bolnicu s ubodnom ranom na vratu. 

Vjeruje se da su pucnjevi odjeknuli na uglu 44. ulice i Broadwaya te da ih je uputio tinejdžer. Nitko, nasreću, nije ozlijeđen, no sami zvuk ispaljivanja hitaca bio je dovoljan da je građani razbježe u pokušaju da spase živu glavu, prenosi ABC. 

Naoružani napadač viđen je kako trči prema jugu, a onda se zabio ravno u policajca, prije nego što je nastavio s bijegom. 

Policija je uskoro potvrdila da je privela jednu osobu, a ubrzo nakon toga došlo je do druge pucnjave na križanju 45. ulice i Osme avenije. 

"Nisam puno vidio, ali bio sam odmah iza ugla. Čuo sam fiju-fiju. Pogledao sam na mobitel i vidio vijest da su pucnji ispaljeni blizu Times Squarea", ispričao je svjedok Jose Rios. 

Policija traži druge osumnjičenike

Ljudi su pohrlili u trgovine na Broadwayu i križanju 45. Ulice i Osme avenije. Radnici suvenirnice ispričali su da su pomogli ljudima koji su u kaosu pali na tlo, dok su trčali kako bi se maknuli što dalje. 

Policija je izašla na teret i prikuplja dokaze kako bi utvrdila otkuda su meci došli. 

Za sada se ne zna što se dogodilo 26-godišnjaku koji je završio u bolnici Morningside nakon što ga je policija pronašla s ubodnom ranom na vratu. 

Policija je izvijestila da je jedan tinejdžer u pritvoru, no nije jasno je li on napadač koji se vidi na snimci Earth Cama. Dodali su da traže još osumnjičenika i da istražuju kako je došlo do pucnjave. 

Times SquareNew YorkPucnjavaStampedoCrna Kronika
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