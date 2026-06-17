Drama ispred dječjeg vrtića: Policija upucala Ukrajinca naoružanog nožem

Prava drama odvijala se u utorak ujutro ispred dječjeg vrtića u njemačkom gradu Erkrathu u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, kada je policija tijekom intervencije vatrenim oružjem teško ranila muškarca naoružanog nožem, piše Fenix.

Prema informacijama njemačke policije, djelatnice vrtića u ulici Sandheider Straße oko 9.55 sati primijetile su muškarca koji se kretao neposredno ispred objekta držeći nož u ruci. Zbog moguće opasnosti za djecu i osoblje odmah su pozvale policiju. Policijska ophodnja stigla je na mjesto događaja svega nekoliko minuta nakon dojave. Zatekli su muškarca koji je i dalje bio naoružan nožem. Kako navode nadležni, policajci su mu izdali jasnu naredbu da se zaustavi, no on je nije poslušao.

Umjesto toga, muškarac je navodno počeo izvoditi prijeteće pokrete te je pojurio prema policijskim službenicima. Suočeni s izravnom prijetnjom, policajci su upotrijebili službeno vatreno oružje kako bi ga zaustavili. Napadač, za kojeg je naknadno utvrđeno da je 59-godišnji državljanin Ukrajine, pogođen je s više hitaca te je s teškim ozljedama prevezen u bolnicu, gdje mu se pruža medicinska pomoć.

NItko drugi nije ozlijeđen

U incidentu nitko drugi nije ozlijeđen. Djeca i djelatnici vrtića ostali su na sigurnom, a policija je odmah nakon događaja organizirala psihološku pomoć i podršku za sve koji su svjedočili dramatičnim prizorima.

Budući da je tijekom intervencije korišteno službeno vatreno oružje, istragu o cijelom slučaju preuzela je policija iz Düsseldorfa. Takva je praksa u Njemačkoj u slučajevima kada je potrebno osigurati neovisnu i objektivnu istragu postupanja policijskih službenika.

Nadležne službe poručile su kako je situacija u potpunosti pod kontrolom te da za građane ne postoji nikakva daljnja opasnost. Okolnosti koje su dovele do incidenta, kao i motivi ponašanja 59-godišnjaka, predmet su daljnje istrage.