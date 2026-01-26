Trump srušio dio Bijele kuće pa zaradio tužbu: Stručnjaci zabrinuti zbog njegovog plana

Donald Trump izjavio je da je "prekasno" za zaustavljanje izgradnje goleme plesne dvorane u sklopu Bijele kuće, nakon tužbe koju je podnijela skupina za očuvanje baštine.

"Gradim, uz sve ostalo što radim, jednu od najvećih i najljepših plesnih dvorana na svijetu", napisao je američki predsjednik u nedjelju na svojoj društvenoj mreži Truth. "PREKASNO JE" za zaustavljanje radova na ovom "DARU Americi", napisao je predsjednik u neuobičajeno dugoj objavi na Truth Socialu.

U petak su dužnosnici ministarstva pravosuđa izjavili da se planovi za plesnu dvoranu još uvijek mogu izmijeniti, na sudskom ročištu po tužbi Nacionalne zaklade za očuvanje povijesne baštine (NTHP).

"Zaustavljanje gradnje u ovoj poodmakloj fazi, kada je toliko toga već naručeno i dovršeno, bilo bi katastrofalno za Bijelu kuću, našu zemlju i sve uključene", napisao je Donald Trump.

Srušio dio Bijele kuće

U listopadu je taj milijarder dao srušiti jedno krilo Bijele kuće buldožerom kako bi izgradio plesnu dvoranu namijenjenu za smještaj do 1000 ljudi za razne prijeme i večere u čast stranih dostojanstvenika.

Nacionalni fond (NTHP) podnio je tužbu protiv njegove vlade u prosincu, tvrdeći da nije ispunila zakonske uvjete za procjenu niti dobila odobrenje Kongresa za projekt.

Prozvao konzervatore

"Davanje tako velike donacije Sjedinjenim Državama gotovo su svi smatrali DIVNIM ČINOM. Ali ne, kao i obično, tužili su me. Ovaj je put to krajnje ljevičarska Nacionalna (ne!) zaklada za očuvanje povijesne baštine, skupina kojoj ne može biti manje stalo do naše zemlje“, napisao je na svojoj društvenoj mreži.

NTHP je neprofitna organizacija kojoj prema odobrenju Kongresa pripadaju ovlasti vezane uz očuvanje povijesnih zgrada.

"Takozvani 'konzervatori' (...) ne bi smjeli spriječiti ovo nasušno potrebno proširenje naše VELIKE Bijele kuće, mjesta za koje predsjednik nikada nije trebao dopuštenje da ga promijeni ili unaprijedi“, inzistira trenutačni stanovnik američke predsjedničke rezidencije.

Nedostatak mjesta u Bijeloj kući

Bijela kuća sagrađena je 1972. godine, a njezin prvi stanovnik bio je američki predsjednik John Adams koji se ondje uselio 1800. godine i od tada svi predsjednici stanuju ondje.

Iako mnogima ona djeluje ogromno, poprilično je skromna sa svojih 5.100 metara kvadratnih, bez Istočnog i Zapadnog krila, što je otprilike petnaestina veličine Buckinghamske palače, koja se prostire na gotovo 77.000 kvadratnih metara.

Taj nedostatak prostora stvorio je stvarne probleme za Izvršni ured predsjednika, koji mora graditi privremene objekte za događaje s više od 200 ljudi, uz trošak koji često iznosi milijun dolara ili više. Upravo zbog toga, ističe glasnogovornik Bijele kuće, ova je renovacija iznimno potrebna.

Povrat ulaganja

Prema portalu Realtor.com, tržišna vrijednost Bijele kuće procjenjuje se na oko 1,5 milijardi dolara. Ta se cifra temelji na nizu pretpostavki, upravo iz razloga što na tržištu te postoji niti jedna nekretnina za usporedbu, posebno zbog njezinog povijesnog značaja.

Iako iz Bijele kuće tvrde da će se ovo ulaganje itekako isplatiti, stručnjaci upozoravaju da to nije uvijek slučaj. Prema nekim procjenama, velika renovacija kuhinje obično povrati tek oko 60 posto svog troška. Najbliža usporedba civilne obnove s Trumpovom je nadogradnja novog apartmana, odnosno spavaće sobe s kupaonicom. Takvo ulaganje na tržištu vraća tek 54 posto.

Glasnogovornik Bijele kuće, Kush Desai, kazao je da je povrat ulaganja u plesnu dvoranu neprocjenjiv.

"Financira se privatnim donacijama, a ne novcem poreznih obveznika, a činjenica da se strane dostojanstvenike ne mora prisiljavati koristiti kemijske WC-ove tijekom formalnih državnih večera, je neprocjenjiva", kazao je Desai.

