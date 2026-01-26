FREEMAIL
'ČVRST, ALI PRAVEDAN' /

Trump šalje 'cara granica' u Minnesotu: 'Podnosit će izvješća izravno meni'

Trump šalje 'cara granica' u Minnesotu: 'Podnosit će izvješća izravno meni'
Foto: Francis Chung - Pool Via Cnp/mega/the Mega Agency/profimedia

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt navela je da će Tom Homan upravljati operacijama Agencije za carine i imigraciju u Minnesotu

26.1.2026.
17:30
Hina
Francis Chung - Pool Via Cnp/mega/the Mega Agency/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da šalje svojeg povjerenika za granice Toma Homana u Minnesotu, nakon prosvjeda zbog toga što su imigracijski agenti tijekom vikenda ubili drugog američkog državljanina u toj saveznoj državi.

"Tom je čvrst, ali pravedan i podnosit će izvješća izravno meni", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odvojeno je na mreži X navela da će Homan upravljati operacijama Agencije za carine i imigraciju (ICE) u toj saveznoj državi.

Trump je u nedjelju za Wall Street Journal rekao da njegova administracija preispituje posljednju pucnjavu te je signalizirao spremnost da s vremenom povuče službenike imigracijskih snaga s područja Minneapolisa.

"U jednom ćemo trenutku otići. Obavili smo, obavili su fenomenalan posao", rekao je Trump, ne navodeći detaljan vremenski okvir.

Podsjetimo, američki imigracijski agenti u subotu su ubili tridesetsedmogodišnjeg Alexa Prettija.

Ministarstvo domovinske sigurnosti okarakteriziralo je incident kao napad, no snimke prolaznika koje je Reuters provjerio i pregledao pokazuju da Pretti u ruci drži telefon, a ne pištolj, dok pokušava pomoći drugim prosvjednicima koje su agenti oborili na tlo.

Savezni imigracijski agent je 7. siječnja ubio američku državljanku Renee Good nakon što joj je prišao dok je bila u svojem parkiranom vozilu. Trumpovi dužnosnici ustvrdili su da je vozilom pokušala udariti agenta, no drugi promatrači kažu da snimka prolaznika sugerira kako je pokušavala skrenuti dalje od njega.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte prepucavanje vladajućih i oporbe oko Trumpova Odbora za mir

komentara
