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'IZUZETNO UZNEMIRUJUĆ PRIZOR' /

Hitne službe zanijemile od užasa: Dječak (4) pronađen mrtav s jezivim ozljedama, uhićena majka

Hitne službe zanijemile od užasa: Dječak (4) pronađen mrtav s jezivim ozljedama, uhićena majka
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Optužena je za ubojstvo i obiteljsko nasilje, potvrdile su državne vlasti Novog Južnog Walesa

6.7.2026.
9:23
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
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Kada je 32-godišnja majka iz australskog obalnog gradića Wyonga došla u policijsku postaju i dala uznemirujuće izjave, policajci nisu ni slutili razmjere užasa koje će uskoro otkriti. U ženinoj kući su, naime, ovoga vikenda pronašli tijelo njezina četverogodišnjeg sina s teškim ozljedama na rukama, što je otvorilo pitanje - je li majka jela dijelove tijela vlastitog djeteta, prenosi BILD. 

Australski medij Sydney Sunday Herald prenosi da je dječak možda bio danima mrtav kada je pronađeno njegovo tijela oko 16.40 sati u subotu. Njegove ozljede su bile toliko strašne daje hitnim službama bila potrebna psihološka pomoć. 

Nadzornik Chad Gillies iz policijske uprave Tuggerah Lakes nazvao je prizor "izuzetno uznemirujućim", no nije davao detalje o opsegu ozljeda. 

Majka optužena za ubojstvo

Majka čiji identitet nije objavljen, uhićena je u policijskoj postaji. 

Optužena je za ubojstvo i obiteljsko nasilje, potvrdile su državne vlasti Novog Južnog Walesa. 

Policija joj je zaplijenila automobil i druge dokaze, a istraga tek treba utvrditi je li se doista radilo o kanibalizmu. 

Slučaj je šokirao stanovnike inače mirnog obalnog gradića udaljenog oko sat i pol vožnje od Sydneya. Susjedi su australskim medijima kazali da nisu primijetili ništa neobično. 

Majka i sin su se navodno tek početkom godine uselili u unajmljeni stan u kojem je pronađeno dječakovo tijelo. 

AustralijaDječakTijeloMajkaUbojstvoCrna Kronika
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