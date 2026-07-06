Hitne službe zanijemile od užasa: Dječak (4) pronađen mrtav s jezivim ozljedama, uhićena majka
Optužena je za ubojstvo i obiteljsko nasilje, potvrdile su državne vlasti Novog Južnog Walesa
Kada je 32-godišnja majka iz australskog obalnog gradića Wyonga došla u policijsku postaju i dala uznemirujuće izjave, policajci nisu ni slutili razmjere užasa koje će uskoro otkriti. U ženinoj kući su, naime, ovoga vikenda pronašli tijelo njezina četverogodišnjeg sina s teškim ozljedama na rukama, što je otvorilo pitanje - je li majka jela dijelove tijela vlastitog djeteta, prenosi BILD.
Australski medij Sydney Sunday Herald prenosi da je dječak možda bio danima mrtav kada je pronađeno njegovo tijela oko 16.40 sati u subotu. Njegove ozljede su bile toliko strašne daje hitnim službama bila potrebna psihološka pomoć.
Nadzornik Chad Gillies iz policijske uprave Tuggerah Lakes nazvao je prizor "izuzetno uznemirujućim", no nije davao detalje o opsegu ozljeda.
Majka optužena za ubojstvo
Majka čiji identitet nije objavljen, uhićena je u policijskoj postaji.
Optužena je za ubojstvo i obiteljsko nasilje, potvrdile su državne vlasti Novog Južnog Walesa.
Policija joj je zaplijenila automobil i druge dokaze, a istraga tek treba utvrditi je li se doista radilo o kanibalizmu.
Slučaj je šokirao stanovnike inače mirnog obalnog gradića udaljenog oko sat i pol vožnje od Sydneya. Susjedi su australskim medijima kazali da nisu primijetili ništa neobično.
Majka i sin su se navodno tek početkom godine uselili u unajmljeni stan u kojem je pronađeno dječakovo tijelo.