Daniel Jackson (20) iz Australije privukao je svjetsku pozornost nakon što se imenovao predsjednikom samoproglašene države smještene na ničijoj zemlji između Hrvatske i Srbije, javlja portal Mint u srijedu.

Riječ je o Slobodnoj Republici Verdis, samoproglašenoj mikronaciji koja zauzima 125 hektara šume uz rijeku Dunav. New York Post je u izvješću pisao da je riječ o teritoriju koji se nalazi u pravnoj sivoj zoni, odnosno komadu zemlje poznatom kao "džep tri" koji službeno ne priznaju ni Hrvatska ni Srbija.

Jackson je projekt zamislio kada je imao samo 14 godina. "U početku je to bio samo mali eksperiment s nekoliko prijatelja. Svi smo sanjali o stvaranju nečeg ludog", ispričao je Jackson. Do svoje 18. godine, Jackson, inače digitalni dizajner koji stvara virtualne svjetove na platformama poput Robloxa, krenuo je vući konkretne poteze.

Deportiran iz Hrvatske

Neovisnost Verdisa proglasio je 30. svibnja 2019. godine, a od tada je stvorio zastavu, ustav i kabinet ministara. Tvrdi da mikrodržava ima oko 400 građana diljem svijeta. Svaki od njih dobiva putovnicu, koje doduše nisu valjane za međunarodna putovanja, iako Jackson ističe da su neki s njima uspjevali ući u druge države. Isto tako, selektivni su oko toga tko može postati građanin - daju prednost ljudima stručnim na području medicine, sigurnosti i prava. Službeni jezici su engleski, hrvatski i srpski, a valuta euro.

Do Verdisa je moguće doći samo brodom iz Osijeka, a Jackson je 2023. godine pokušao fizički naseliti područje. Međutim, mediji pišu da je hrvatska policija pritvorila pa deportirala njega i nekoliko pristaša. Jackson tvrdi da mu je doživotno zabranjen ulazak u Hrvatsku. "Deportirali su nas, ali nisu mogli dati razlog zašto. Rekli su da smo prijetnja nacionalnoj sigurnosti", žalio se Jackson.

U srpnju ove godine na svojem X profilu objavio je snimku na kojoj ga navodno lovi hrvatska granična policija. "Hrvatska granična policija protjerala me iz verdijskih voda, što je kršenje međunarodnog prava jer Hrvatska ne polaže, niti ima pravo na Verdis. Sada sam sigurno u Srbiji", napisao je Jacskon u toj objavi.

Yesterday, I was chased out of Verdisian waters by Croatian border police - a violation of international law as Croatia does not (or have the right to) claim Verdis. I’m now safely back in Serbia. pic.twitter.com/5CHB6xF6V8 — Daniel Jackson (@danieljacksonvs) July 5, 2025

Sada upravlja "vladom u egzilu" te tvrdi da su hrvatske vlasti pojačale patrole duž obale Verdisa kako bi spriječile ulazak sa srpske strane. Unatoč napetostima, 20-godišnjak se nada da će u budućnosti uspostaviti "mirne diplomatske odnose" s obje zemlje. Iako trenutačno obnaša dužnost predsjednika, Jackson navodi da bi raspisao demokratske izbore ako Verdis stekne šire priznanje ili fizičku kontrolu nad teritorijem.

