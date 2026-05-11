DJEČACI U BOLNICI /

Šipkama i bakljama pretukli tinejdžere: Kamera snimila brutalan napad u susjedstvu

Foto: Shutterstock/ilustracija

Motiv nije poznat, a policija traga za napadačima i vozilima

11.5.2026.
12:43
Dunja Stanković
Srbijanska policija traga za skupinom nasilnika koja je brutalno pretukla dvojicu maloljetnika sinoć u beogradskom naselju Voždovac.

Prema informacijama iz istrage koje prenosi Telegraf, pregledom nadzornih kamera utvrđeno je da su 16-godišnji i 17-godišnji dječaci stajali na nogostupu kada su se pored njih zaustavila dva vozila. 

Iz automobila je izletjela grupa mladića koji su nasrnuli na njih dvojicu. Tukli su ih, navodno, šipkama, remenima i bakljama po glavi i tijelu, a onda su pobjegli u nepoznatom pravcu. 

Obojica tinejdžera su ozlijeđena te su se žalili na bolove. Jedan je prevezen u Sveučilišnu dječju kliniku u Tiršovoj, a drugi je zbrinut na Hitnoj. 

O brutalnosti napada govore tragovi krvi na mjestu užasa, a policija je pronašla i predmete s kojima su ih napadači tukli. 

Motiv nije poznat, a policija traga za napadačima i vozilima. 

SrbijaBeogradNapadTučnjavaPolicijaCrna Kronika
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
