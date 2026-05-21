"Nisam izdajnik za Britance. Možda sam izdajnik za britansku vladu", kaže Ben Stimson, trgovac antikvitetima iz Engleske koji se otišao boriti za Vladimira Putina.

"Vojnik sam. Vjerujem da je ispravno ono što sam učinio", kaže Stimson.

U Britaniji ga nazivaju izdajicom, u Rusiji ga smatraju herojem.

"Je li specijalna vojna operacija dobra ili pogrešna, povijest će reći. Ja vjerujem da je ispravna", kaže Stimson u svom prvom intervjuu za britanske medije, piše Sky News.

Na pitanje, smatra li se izdajicom, Stimson kaže: "Nisam vidio službenu objavu rata niti s jedne strane dakle, nisam izdajica. Britanija je moja rodna zemlja, nisam izdajica. Još uvijek imam puno prijatelja u Britaniji, imam obitelj u Britaniji. Nisam izdajica Britancima", kaže Stimson.

Potpisao ugovor s Rusima

S ruskom vojskom ovaj 50-godišnjak je potpisao ugovor 2024. U službi je više od godinu dana, najprije je bio inženjer, a zatim instruktor za druge regrutirane vojnike koji govore engleski jezik.

"Ali više sam treća linija, nego prva linija", napominje Stimson. "Mogu vam jamčiti da nisam nikoga ubio", dodaje.

Ovo nije njegov prvi dolazak u Ukrajinu. Donjeck je njegov najdraži grad u Rusiji - Stimson je 2015. proveo četiri mjeseca u Donbasu sa promoskovskom milicijom. Povratkom u Britaniju, osuđen je za teroristički prekršaj i u zatvoru je proveo više od pet godina.

"Možda bi mi bilo bolje kada bih samo išao na prosvjede u Londonu i marširao, ali odlučio sam se prijaviti u miliciju 2015. jer sam mislio, i još uvijek vjerujem, da sam štitio ljude u Donbasu, etničke Ruse, njihov identitet, jezik i postoje dokazi da se Zapad umiješao tijekom Majdanskog puča, i stojim pri tome", kaže Stimson.

Na pitanje, zašto je njemu osobno bila toliko važna situacija u kojoj se nalaze ljudi u Donbasu, kaže: "Ja dolazim iz radničke klase", rekao je i dodao da su rudari u Donbasu za vrijeme velikog prosvjeda poduprirali engleske rudare.

Tijekom služenja u ruskoj vojsci, Stimson je dobio rusko državljanstvo ranije ove godine.

"Moja budućnost je u Rusiji", rekao je tom prilikom.

Ali nakon što je preselio u Rusiju, njegova obitelj u Ujedinjenom Kraljevstvu prekinula je kontakt s njim, a on tvrdi da se oni sada suočavaju sa prijetnjama smrću.

"Moram prihvatiti svoje odluke i naravno da bih ponovno volio razgovarati sa svojim ocem. Ali to se neće dogoditi, to je njegova odluka, ne moja", kaže Stimson. "Ne mogu ništa učiniti po tom pitanju. Čemu žaliti za stvarima u kojima ne možeš ništa učiniti", dodaje.

Na pitanje da li mu Rusija i njezin rat u Ukrajini vrijede više, kaže: "Kao principijelnom čovjeku, da."

Povratak kući za Stimsona nije opcija - gotovo sigurno bi bio uhićen. Ured za vanjske poslove odbio je komentirati ovu temu, ali njihov ured savjetovanja za putovanja kaže, putujete li u Rusiju kako biste se pridružili ruskoj vojsci ili pomoći drugima da se angažiraju u ratu u Ukrajini, mogli biste kršiti zakone Ujedinjenog Kraljevstva. Po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo, mogli biste biti procesuirani.

Pitanje za britanske vlasti je sada, koliko se još Britanaca bori za Rusiju? Stimson odbija odgovoriti na ovo pitanje. Kaže tek, "Više nego što mislite".