69. je dan rata u Ukrajini

Ukrajinski dužnosnik: Putin je upozorio Mađarsku prije napada na Ukrajinu

Šef ukrajinskih špijuna: Dva scenarija za završetak rata

Tijek događaja:

Snimka uništenja nakon raketiranja Odese

7.18 - Ukrajinska Pravda objavila je snimku razorene zgrade nakon jučerašnjeg granatiranja Odese. Prema tvrdnjama Ukrajinaca, Rusi su pogodili jednu zgradu, a oštećen je i religijski objekt. Jedno dijete je poginulo, a još jedno je ozlijeđeno.

"14-godišnjak je ubijen u Odesi. 17-godišnjakinja je ozlijeđena, pogodio ju je šrapnel. Što je ovo? Zašto? Kako ta djeca i učenički dom prijete ruskoj državi", kazao je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenskij u obraćanju.

Ukrajinski dužnosnik: Putin je upozorio Mađarsku prije napada na Ukrajinu

7.00 - Čelnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Oleksij Danilov kazao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin prije napada na Ukrajinu o svojim planovima obavijestio Mađarsku.

"Putin ih je unaprijed upozorio da će naša država biti napadnuta. IZ nekog razloga, oni su mislili da mogu uzeti dio 'njihova teritorija'. To se neće dogoditi. Država koja djeluje na taj način, vidjet ćemo posljedice za tu zemlju nakon što rat završi", kazao je Danilov, piše Ukinform.

Dva scenarija za završetak rata

6.59 - Čelnik Glavnog obavještajnog ureda ukrajinskog Ministarstva obrane Kirilo Budanov kazao je da vidi dva scenarija za završetak rata - dezintergacija Ruske Federacije i promjena njezina vodstva.

Budanov tvrdi da je prvi način raspad Rusije na tri ili više dijelova, dok je druga opcija promjena vlasti u Moskvi čime bi zadržali svoj teritorij, piše Ukinform. Budanov tvrdi da u drugom scenariju novi vođa bi morao jasno reći da Rusija nema ništa sa ratom i da ga je osmislio "bolesni diktator".

"To su dva načina. Većina vojnog i političkog vodstva Rusije je toga svjesno. I zato ima toliko pokušaja razgovora sa zapadnim državama, usprkos službenoj retorici koju imaju. NO, neslužbebe priče su potpuno drugačije: oni se boje izgubiti svoje bogatstvo. I shvaćaju kako će sve vrlo brzo završiti za njih", kazao je Budanov.

"Ostavljanje puta Putinu za povlačenje je jedna od strategija, ali je gotovo nerealistična. On je u očima cijelog svijeta ratni zločinac. To je njegov kraj, on se sam doveo u bezizlaznu situaciju", zaključio je Budanov.