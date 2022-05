Britanski Times, u članku koji je prenijela ukrajinska informativna agencija Ukinform, navodi informacije ukrajinskih tajnih službi kako ruski vođe već imaju nacrt detaljnog plana za napad na Moldaviju, a spekulira se da je plan ruskog predsjednika Vladimira Putina separatističku republiku Transnistriju u toj državi priznati oko 9. svibnja i tada krenuti u invaziju.

S druge strane, zapadne obavještajne službe smatraju da Rusija u ovom trenutku takvu vojnu operaciju još ne može sigurno izvesti jer bi im zračni desant vojne opreme i vojnika u crnomorskoj regiji oko Odese ometala ukrajinska protuzračna obrana. Kako bi vojnike i opremu prebacili s Krima u Moldaviju, Rusi bi prvo morali stvoriti kopneni koridor na području Ukrajine koji još uvijek drže Ukrajinci, a teško je vjerovati da bi to područje mogli osvojiti do Dana pobjede 9. svibnja.

Britanska obrambena analiza pokazala je da bi takva vojna akcija imala tri ključna cilja. Prvi bi bio da se još više ukrajinskih snaga koncentrira na jugozapadnoj bojišnici, a drugi da se potkopaju proeuropske politike aktualne moldavske Vlade. Kao treći cilj navodi se poruka zapadnim silama da bi daljnja potpora Ukrajini mogla dovesti do dodatne destabilizacije regije, uključujući i Balkan.

'Teško je za očekivati da će Putin u skorije vrijeme napasti Moldaviju'

Hrvatski stručnjak za sigurnosne politike Marinko Ogorec smatra da je takav Putinov potez, zasad, poprilično teško očekivati. "Da bi krenuo na Moldaviju, u prvom redu bi trebao doći fizički do Pridnjestrovlja, odnosno do Transnistrije", kaže Ogorec. "To bi značilo da bi morao napraviti veliki obuhvat i širu operaciju i ovladati prostorom iznad ukrajinske crnomorske obale, odnosno izolirati Odesu. Nisam siguran da je sada u situaciji za tako nešto", kaže Ogorec te dodaje kako "nije rečeno da to nije plan za neko dogledno vrijeme", ali i dodaje da nije siguran da se trenutno može upustiti u takvu operaciju jer su mu trupe i vojna oprema razmješteni negdje drugdje.

Ogorec je rekao da je očigledno i da trenutna ruska operacija na istoku i jugu Ukrajine, nakon što je ranije definitivno odustao od napada sa sjevera na Kijev, ima manjkavosti. "Ne bi iznenadilo da je načelnik ruskog Glavnog stožera, general Valerij Gerasimov, bio angažiran direktno na tom ratištu, navodno je i ranjen. Teško je znati što se zaista tamo događa. Praćenjem jednih i drugih medija definitivno ne možemo utvrditi koje je pravo stanje stvari. Ali se može vidjeti da se baš sve ne odvija onako kako su to zamislili ruski planeri za operaciju u Donbasu", kaže Ogorec.

Nuklearna opcija

Upozorava da još uvijek definitivno niti ne znamo prave ciljeve Vladimira Putina i ruskog vrha. "Ti ciljevi se podešavaju i redefiniraju prema stanju na terenu", kaže Ogorec. Na pitanje strahuje li od opasnosti napada nuklearnim oružjem, ako Rusija ne ostvari ciljeve, Ogorec kaže da stalno "govorim da Putin ne blefira".

"Bojim se da tu ima određenih potencijala ako se procijeni da je ugrožena nacionalna sigurnost Ruske Federacije i uporaba nuklearnog oružja bi mogla biti opcija", zaključio je Ogorec.