Komentirajući situaciju u Ukrajini, geopolitički analitičar Vlatko Cvrtila komentirao je jutros za HRT što znače sve učestaliji napadi na ruskom teritoriju, rekavši da je bilo pitanje vremena kada će se neki oblik ratovanja dogoditi i na ruskom teritoriju koji je bliže Ukrajini.

"Ukrajina se ne izjašnjava tko to radi te je rečeno kako primjenjuju strategiju namjerne neizvjesnosti što dodatno može utjecati na moral ruskih vojnika. Oni će očito tu strategiju i daje primjenjivati s obzirom na to da uništavanje infrastrukture - željezničkih pruga i mostova, kuda se kreću logističke kolone može utjecati na vojnu učinkovitost Rusije u istočnoj Ukrajini što je izuzetno važno. To usporava njihove namjere, a Ukrajina u međuvremenu ojačava uz pomoć zapadnih država svoju obranu što može biti ključno u daljnjem vođenju rata", objasnio je Cvrtila.

Kako poraz prikazati kao uspjeh?

Bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević je rekao da je ukrajinska vojska sve bolje opremljena i puno bolje uvježbana nego 2014. godine. Iako je, nedvojbeno da Rusija može nanijeti veliku štetu Ukrajini, istaknuo je da je potpuno jasno da Rusija ne može pobijediti u tom ratu.

"Zbog toga Rusi pribjegavaju prijetnjama o mogućoj upotrebi nuklearnog oružja. Ne treba isključiti ni tu mogućnost. Pokazalo se da je Zapad složniji nego što su analitičari predviđali. Pokazalo se da su sankcije puno žešće, nego što je Rusija očekivala. Ruska ekonomija je pogođena, a ruska vojska je pokazala mnoge slabosti.

Može se zaključiti da Rusija već sad nije uspjela u svojoj namjeri, da je napravila veliku stratešku pogrešku s dugoročnim posljedicama. Sad je glavni problem kako evidentan poraz prikazati kao uspjeh i ostvarivanje ciljeva. Tu leži mogućnost daljnjih neracionalnih poteza, moguće taktičke upotrebe nuklearnog naoružanja u slučaju da ruska vojska bude pred predajom. Dok je na početku rata Zelenskij inzistirao na pregovorima, sad Ukrajina podržana SAD-om ne želi pregovore, očekuju slom ruske vojske", rekao je.

Preorijentiranje gospodarske politike

Kovačević tvrdi da je pšenica važan resurs koji Rusiji omogućuje stratešku autonomiju i neovisnost o uvozu hrane. Istaknuo je da je ruska sposobnost proizvodnje hrane za svoje potrebe i za izvoz jedna od povoljnih posljedica sankcija uvedenih protiv Rusije 2014. godine, dokad je Rusija bila uvoznik pšenice. Zbog sankcija su preorijentirali gospodarsku politiku.

"U drugim pogledima nisu uspjeli napraviti diverzifikaciju proizvodnje i izvoza, zbog toga su tako ranjivi na te sankcije. Posljedice na svjetskom tržištu najviše će osjećati one zemlje koje su u sustavu UN-a bile sklone podržavati Rusiju jer su imale neugodna iskustva sa zapadnim kolonijalizmom. Rusija je invazijom na Ukrajinu izgubila dio podrške na koju je mogla računati u UN-u. Izgubit će i podršku zbog poremećaja na svjetskom tržištu hrane, istaknuo je Kovačević.

Rusija nikad neće priznati poraz

Cvrtila smatra da će ovakav tip ratovanja završiti prije, a moguće je da se nastavi na način kao 2014. i 2015. godine, nakon aneksije Krima. Prema njemu, to znači ukopavanje oružanih snaga jedne i druge strane na jednom teritoriju i dalekometnim artiljerijskim naoružanjem kršenje primirja, ako bi se to primirje potpisivalo.

"Rusija ne može odustati i nikad neće priznati poraz bez obzira na posljedice. Ona će ono što je osvojila u određenom trenutku držati i stvarati pretpostavke da može nastaviti eventualno dalje, ako bi se pokazala mogućnost. Bilo kakvo seljenje na teritorij Rusije može dodatno eskalirati cijelu situaciju. Sada se vojna strategija može opisivati kao klasična vojna strategija s artiljerijskim pripremama napada i malim pomicanjem vojnih snaga. To pomicanje je sporo i ukazuje na činjenicu da smo došli u fazu rata gdje neka vrsta preokreta nije tako moguća u smislu da jedna ili druga strana naglo doživi poraz", rekao je Cvrtila.

'Rusiji ne treba nova Buča'

Istaknuo je da je Mariupolj simbol otpora te je to što se sad dogodilo posljedica diplomacije. "Rusiji ne treba nova Buča. Ona je promijenila narative na Zapadu i ohrabrila države koje su bile skeptične prema jačem angažmanu. Promijenila je njihove politike i ujedinila. Nakon toga kreće ozbiljna isporuka Ukrajini. Narativ u Mariupolju bio je u zadnje vrijeme usmjeren da se spase civili. Bilo kakvo daljnje granatiranje te čeličane u kojoj postoje civili, značajno bi poremetilo ono što Rusija pokušava postići kroz međunarodne diplomatske kanale", rekao je.

Kovačević je rekao kako ne treba zaboraviti činjenicu da evakuacija civila iz čeličane nije ovisila samo o ruskoj strani, nego i ukrajinskoj. "Očito je da je ukrajinska strana koristila civile kao argument kojim će osnažiti optužbe protiv Rusije", dodao je.