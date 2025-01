Putnički avion srušio se nakon sudara s helikopterom! Pronađeno 18 tijela

Regionalni putnički zrakoplov American Airlinesa u srijedu navečer se sudario u zraku s helikopterom Black Hawk američke vojske u blizini Nacionalne zračne luke Reagan Washington, rekli su dužnosnici.

Putnički zrakoplov se srušio u rijeku Potomac, izvijestili su mediji. Navodno je do sada pronađeno 18 tijela.

Senator Ted Cruz iz Teksasa rekao je na društvenim mrežama da "znamo da ima smrtnih slučajeva", no nije naveo koliko. Televizijska mreža NBC ranije je izvijestila da su iz rijeke Potomac do sada izvučena najmanje dva tijela i da su četiri osobe izvučene žive iz rijeke. Washington Post je, međutim, kasnije izvijestio pozivajući se na izvore da je više tijela izvučeno iz vode, a da do sada nisu pronađeni preživjeli.

Američka savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) priopćila je da se regionalni zrakoplov PSA Airlinesa sudario u zraku s helikopterom Black Hawk dok je prilazio Reaganu. Dužnosnik američke vojske potvrdio je da je jedan od njihovih helikoptera sudjelovao u nesreći.

PSA je upravljao letom 5342 za American Airlines, koji je poletio iz Wichite, Kansas. American Airlines je objavio da je u zrakoplovu bilo 60 putnika i četiri člana posade, avion može prevoziti do 65 putnika. Vojska SAD-a je objavila da su u helikopteru bila tri vojnika. Policija je rekla da je više službi uključeno u operaciju potrage i spašavanja u rijeci Potomac, koja graniči sa zračnom lukom.

Zračna luka kasno u srijedu priopćila je da su sva polijetanja i slijetanja obustavljena. Nacionalna uprava za sigurnost prometa rekls je da prikuplja više informacija o incidentu.

Piloti su rekli da mogu sletjeti na kraću pistu

Nekoliko minuta prije slijetanja, kontrolori zračnog prometa pitali su nadolazeći zrakoplov može li sletjeti na kraću pistu Reagan Nationala, izvještava novinska agencija Associated Press. Piloti su rekli da mogu i kontrolori su dopustili zrakoplovu da sleti na pistu 33 - sa stranicama za praćenje leta koje pokazuju da je mlažnjak prilagodio svoj prilaz.

Manje od 30 sekundi prije sudara, jedan kontrolor je pitao helikopter može li vidjeti avion, što je Donald Trump naglasio u svojoj objavi da se nesreća mogla spriječiti. Kontrolor je uputio još jedan poziv helikopteru nekoliko trenutaka kasnije, rekavši: "PAT 25 prolazi iza CRJ-a." Nekoliko sekundi kasnije, srušili su se.

Trump: 'Nesreća se mogla spriječiti'

Donald Trump napisao je na svojoj stranici Truth Social da je zrakoplov bio na "savršenoj i rutinskoj liniji prilaza zračnoj luci", dok je helikopter išao "ravno prema zrakoplovu dulje vrijeme", piše Sky News.

"Vedra je noć, svjetla u avionu su gorjela, zašto helikopter nije išao gore ili dolje, ili se okrenuo", dodao je. “Zašto kontrolni toranj nije rekao helikopteru što da radi umjesto da je pitao jesu li vidjeli avion. "Ovo je loša situacija koja izgleda kao da ju je trebalo spriječiti."

Mlažnjak je ispod dva metra vode i prelomio se na dva dijela. Helikopter je "naopako" u vodi i "vrlo je nestabilan". Ronioci su u rijeci Potomac.

"U potpunosti sam obaviješten o užasnoj nesreći koja se upravo dogodila u nacionalnoj zračnoj luci Reagan. "Neka Bog blagoslovi njihove duše. Hvala vam na nevjerojatnom poslu koji obavljaju naše prve službe. Pratim situaciju", rekao je ranije u službenoj izjavi.

Podsjetnik na nesreću od prije 42 godine

Nova zrakoplovna nesreća podsjeća na još jednu zrakoplovnu nesreću na rijeci Potamac prije 42 godine. Bio je 13. siječnja 1982. godine kada je Boeing 737-222 Air Floride pao u ledenu rijeku, usmrtivši 78 ljudi. Zrakoplov je udario u sedam vozila na mostu 14. ulice dok se brzo spuštao, odnijevši živote četiri vozača.

Mnogi će se ljudi sjetiti snimaka vozača koji zaustavljaju svoje automobile, ali se osjećaju bespomoćno u ledenim uvjetima. Gust promet znatno je odgodio prve hitne službe da stignu na mjesto događaja tog dana. Ta se nesreća, za koju je okrivljeno loše vrijeme, dogodila samo tri milje od Bijele kuće. Zrakoplov Air Floride poletio je iz nacionalne zračne luke Washington u Arlingtonu u Virginiji sa 74 putnika i 5 članova posade.

