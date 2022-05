"Činjenica je da su mnoge zapadne države priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Mi smo isto napravili s državama u Donbasu", kazao je prije tjedan dana ruski predsjednik Vladimir Putin tijekom sastanka s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom u Moskvi i time otkrio još jedan od načina na koji će pokušati opravdati svoju agresiju na susjednu Ukrajinu. Podsjetimo, Putin je dva dana prije invazije na Ukrajinu u veljači priznao dvije separatističke regije kao nezavisne države.

No, stručnjaci za međunarodno pravo tvrde kako Kosovo može teško stati u istu rečenicu sa samoproglašenim proruskim republikama na istoku Ukrajine, kao što to ne može niti ranije okupirani Krim. "Kosovo je, za razliku od separatističkih regija u Ukrajini, Donjecka i Luhanska, ispunilo kriterije da bi postala nezavisna država", kazao je njemački stručnjak za međunarodno pravo Matthias Hartwig, piše The Geopost.

Naveo je tri ključna uvjeta koja moraju biti ispunjena da bi neki teritorij bio država: definiran teritorij, stalno stanovništvo i kapacitet vodstva. "Kosovo je ispunilo sva tri elementa. U slučaju istočne Ukrajine, Rusija želi stvoriti nepostojeće države, jer su one dio druge države, a to je veliko miješanje u suverenitet druge države", tvrdi Hartwig.

Kako je došlo do proglašenja ruskih separatističkih republika u Ukrajini?

Val prosvjeda u Ukrajini 2014. godine doveo je do rušenja proruskog predsjednika Viktora Janukoviča, nakon čega je Rusija provela aneksiju ukrajinskog poluotoka Krima i počela s vojnom i drugom podrškom separatističkim pokretima na istoku države. Nakon što su separatisti preuzeli kontrolu nad dijelom Donbasa, u svibnju 2014. su proglasili nezavisnost.

Službena Moskva je stalno ponavljala da ukrajinske vlasti diskriminiraju stanovništvo koje govori ruski jezik, iako takvi navodi nikada nisu dokazani. Osim Rusije, niti jedna druga država nije priznala separatističke republike.

Slučaj Kosovo?

S druge strane, Kosovo je svoju nezavisnost proglasilo 2008. godine, čak 8 godina nakon što je NATO svojom vojnom intervencijom u Srbiji zaustavio rat koji je trajao dvije godine. U tom ratu poginulo je 13 tisuća ljudi, a tisuće su nestale. Međunarodni sud pravde je 2010. godine zaključilo je 2010. godine da Kosovo proglašenjem nezavisnosti nije prekršilo međunarodno pravo, a dosad ih je priznalo više od 100 država, uključujući i većinu članica EU te SAD.

Profesor za međunarodne odnose sa Sveučilišta Oxford, Richard Caplan, kazao je da, za razliku od Donbasa, je postojala široka potpora snagama NATO-a da krenu u vojnu intervenciju kako bi se zaustavila agresija Srbije na Kosovu. "UN-ovo Vijeće sigurnosti, u kojem je i Rusija, 1999. godine zaključilo je da postoji neizbježna humanitarna kriza na Kosovu. To ne znači da je Rusija prihvatila korištenje sile NATO snaga", kazao je Caplan.

No, on ističe da za razliku od Kosova, nema dokaza o progonima ruske manjine u Donbasu od strane ukrajinske Vlade, da bi se tražila neovisnost na temelju činjenice da prijeti humanitarna kriza. Još jedna zanimljiva činjenica je i da, iako Putin spominje Kosovo u slučaju priznanja dvije republike na istoku Ukrajine, Rusija sama do danas, odnosno već 14 godina, nije priznala nezavisnost Kosova. I ne samo to, nego je Rusija u međunarodnoj zajednici, glavni i najmoćniji saveznik Srbije koji osporava nezavisnost Kosova u mnogim međunarodnim institucijama.

I aneksiju Krima objašnjavao je nezavisnošću Kosova

I ranije je Putin koristio nezavisnost Kosova kao alat za opravdavanje svojih političkih poteza. Tako je 2014. godine tvrdio da su stanovnici Krima se sami željeli pripojiti Rusiji. "Djelovali su na isti način kao stanovnici Kosova - donijeli su odluku o nezavisnosti i nama su došli sa zahtjevom da se priključe Ruskoj Federaciji", govorio je Putin. No, međunarodna zajednica referendum koji je 2014. godine održan na Krimu smatra namještenim i ilegalnim po međunarodnom pravu.

Caplan objašnjava da stanovnicima Krima nije prijetila nikakva opasnost prije nego su se pripojili Rusiji. "Ukrajina im nije prijetila. Postoji velika razlika u tretiranju stanovništva. Kosovari su bili pod strašnim pritiskom srpske vlade. Toga na Krimu nije bilo", rekao je Hartwig.

Stručnjaci smatraju da Putin svojim usporedbama ne može naštetiti Kosovu. "Mislim da neće biti implikacija za Kosovo jer su prošle već godine od kada su proglasili nezavisnost", zaključio je Caplan.