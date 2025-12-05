FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VANDALIZAM U SUSJEDSTVU /

Titu odrubio glavu i strpao je u gepek: Policija ga zaustavila, imao je hrvatske tablice

Titu odrubio glavu i strpao je u gepek: Policija ga zaustavila, imao je hrvatske tablice
×
Foto: Nik Jarh/f.a.bobo/f.a. Bobo/pu Celje/24.ur.com

Policijska uprava Celje oštro je osudila njegove postupke i navela da je riječ o skrnavljenju kulture i povijesne baštine

5.12.2025.
11:21
Erik Sečić
Nik Jarh/f.a.bobo/f.a. Bobo/pu Celje/24.ur.com
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Muškarac (49) pod okriljem noći skinuo je glavu sa spomenika Josipu Brozu Titu u Velenju u Sloveniji, javlja u petak 24ur.com.

Građanin je prijavio da je u blizini glazbene škole primijetio muškarca kako u tamni automobil marke Škoda Kodiaq stavlja veliki metalni predmet i odlazi u smjeru raskrižja Tomšičeve i Jenkove ulice.

Zaustavila ga policija

Velenjski policajci ubrzo su zaustavili vozilo koje je odgovaralo opisu. Utvrdili su da je za volanom bio građanin s područja Velenja, a glavu skinutu sa skulpture više od šest metara pronašli su u prtljažniku. 24ur.com ističe i da je vozilo imalo dvije različite hrvatske registracijske pločice. 

Titu odrubio glavu i strpao je u gepek: Policija ga zaustavila, imao je hrvatske tablice
Foto: Nik Jarh/f.a.bobo/f.a. Bobo

Policijska uprava Celje oštro je osudila njegove postupke i navela da je riječ o skrnavljenju kulture i povijesne baštine. U tijeku je očevid, a policija i dalje prikuplja informacije i istražuje sve okolnosti događaja. 

Općina Velenje u međuvremenu je najavila da će što prije započeti s popravkom i kip pokušati vratiti u prvobitno stanje. 

POGLEDAJTE VIDEO: Stanovnici Novog Mesta za Direkt: 'godinama strahujemo od opasnih romskih bandi'

Josip Broz TitoSlovenijaKip
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VANDALIZAM U SUSJEDSTVU /
Titu odrubio glavu i strpao je u gepek: Policija ga zaustavila, imao je hrvatske tablice