Titu odrubio glavu i strpao je u gepek: Policija ga zaustavila, imao je hrvatske tablice

Muškarac (49) pod okriljem noći skinuo je glavu sa spomenika Josipu Brozu Titu u Velenju u Sloveniji, javlja u petak 24ur.com.

Građanin je prijavio da je u blizini glazbene škole primijetio muškarca kako u tamni automobil marke Škoda Kodiaq stavlja veliki metalni predmet i odlazi u smjeru raskrižja Tomšičeve i Jenkove ulice.

Zaustavila ga policija

Velenjski policajci ubrzo su zaustavili vozilo koje je odgovaralo opisu. Utvrdili su da je za volanom bio građanin s područja Velenja, a glavu skinutu sa skulpture više od šest metara pronašli su u prtljažniku. 24ur.com ističe i da je vozilo imalo dvije različite hrvatske registracijske pločice.

Foto: Nik Jarh/f.a.bobo/f.a. Bobo

Policijska uprava Celje oštro je osudila njegove postupke i navela da je riječ o skrnavljenju kulture i povijesne baštine. U tijeku je očevid, a policija i dalje prikuplja informacije i istražuje sve okolnosti događaja.

Općina Velenje u međuvremenu je najavila da će što prije započeti s popravkom i kip pokušati vratiti u prvobitno stanje.

