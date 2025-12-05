HRT neće bojkotirati Eurosong zbog Izraela

Hrvatska radiotelevizija (HRT) oglasila se s priopćenje kako neće bojkotirati Eurosong 2026. zbog sudjelovanja Izraela na istom glazbenom natjecanju.

''HRT će sudjelovati na Eurosongu 2026. u Beču te će ga, kao i do sada, izravno prenositi. Naš stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026“, navodi Jutarnji List.

Iz HRT-a dodaju kako podržavaju rješenja temeljena na stavu većine članica EBU-a: „Svaka televizija članica EBU-a ima legitimno pravo samostalno odlučiti hoće li ili ne sudjelovati na Eurosongu i pod kojim uvjetima.“

Većina zemalja podržala sudjelovanje Izraela

Premda se očekivalo glasovanje zbog sudjelovanja Izraela, do njega nije došlo. EBU navodi: „Velika većina naših članica zaključila je da nije potrebno dodatno glasovanje o sudjelovanju Izraela.“

Dodaju kako natjecanje treba održati prema planu uz primjenu zaštitnih mjera. Profesionalni žiriji vraćaju se u polufinala, s omjerom glasova 50:50 između publike i žirija, dok će svaki član žirija potpisivati službenu izjavu o neovisnosti glasovanja. Maksimalno 10 glasova po izvođaču u publici zamijenilo je dosadašnjih 20, kako bi se osigurala ravnomjernija raspodjela glasova, piše wiwibloggs.

Sukobi među zemljama

Unatoč tome, pojedine države odbijaju sudjelovati. Slovenska televizija navodi: „Na pravoj smo strani povijesti. Ako je Izrael na Eurosongu, mi na tom festivalu nećemo sudjelovati.“ Nizozemska dodaje: „Kultura ujedinjuje — ali ne pod svaku cijenu.“

Slično razmišljaju i Španjolska, Irska i Nizozemska televizija, dok Njemačka i Austrija podržavaju Izrael: „Ako se Izrael isključi, mi se povlačimo,“ navode. Iz izraelske televizije KAN poručuju: „Optužbe protiv nas neutemeljene su i radimo u skladu s pravilima EBU-a.“

Golan Johpaz o mogućim posljedicama bojkota

Golan Johpaz, generalni direktor KAN-a, upozorio je članove EBU-a na generalnoj skupštini:

„Pokušaj da se televizija KAN ukloni sa natjecanja može se shvatiti samo kao kulturni bojkot. Bojkot može početi danas sa Izraelom, ali nitko ne zna gdje će se završiti ili kome bi još mogao naštetiti… Da li su članovi EBU-a spremni da budu dio koraka koji će šteti slobodi stvaralaštva i slobodi izražavanja?“

Novi sustav glasovanja i promjene pravila

Na skupštini EBU-a 738 glasova bilo je za prihvaćanje promjena pravila i protiv odvojenog glasanja o sudjelovanju Izraela. 264 su glasala protiv, a 120 suzdržano. Ove promjene uključuju proširenje žirija s pet na sedam članova i uvođenje mjera protiv neprimjerenog utjecaja na glasovanje.

