Premijerligaška zvijezda šokirala javnost: ‘Upleten sam u vezu s djevojkom drugog nogometaša'

Ola Aina, nigerijski reprezentativac i branič Nottingham Foresta, izazvao je šok u nogometnoj javnosti nakon što je na emisiji Channel 4.0 “Savage Kids & Agony Aunties” otvoreno progovorio o neočekivanom ljubavnom problemu. U emisiju je, kako kaže, došao po savjet jer se našao u, blago rečeno, osjetljivoj situaciji.

Aina je pred kamerama priznao da se neprestano dopisuje s djevojkom drugog nogometaša, ali identitet kolege nije želio otkriti. Istaknuo je da se sve odvija tek nekoliko tjedana, no dovoljno dugo da shvati kako simpatije postoje s obje strane.

“Moja dilema je ta da sada konstanto razgovaram s curom drugog nogometaša… Ne mogu otkriti o kome se radi,” rekao je Aina, dodavši kako je uvjeren da mu djevojka uzvraća emocije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Panel komentatora ga nije štedio, od upozorenja da bi djevojka mogla “ganjati slavu” do brutalne dječje procjene:

“Ona je tu samo zbog tvojeg novca. 'Zaslužila je crveni karton, trajno isključene.'

'Tete' su mu savjetovale da bude iskren i s djevojkom i s nogometašem čija je partnerica ušla u ovu neugodnu kombinaciju.

Nakon kratkog premišljanja, Aina je odlučio stati na njihovu stranu, što upućuje da je vjerovatno spreman suočiti se s kolegom iz lige ili barem mu objasniti što se događa.

U međuvremenu, 29-godišnji branič ionako prolazi kroz težak period i na nogometnim travnjacima. Ozljeda zadnje lože, zadobivena tijekom reprezentativne pauze u rujnu, držala ga je izvan terena mjesecima, a morao je i na operaciju. Zadnji put za Forest je igrao još krajem kolovoza.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska prvakinja u mačevanju sredila je pjevača Iron Maidena, a sada 'izaziva' kapetana Dinama