Premijerligaška zvijezda šokirala javnost: ‘Upleten sam u vezu s djevojkom drugog nogometaša'
Ola Aina, nigerijski reprezentativac i branič Nottingham Foresta, izazvao je šok u nogometnoj javnosti nakon što je na emisiji Channel 4.0 “Savage Kids & Agony Aunties” otvoreno progovorio o neočekivanom ljubavnom problemu. U emisiju je, kako kaže, došao po savjet jer se našao u, blago rečeno, osjetljivoj situaciji.
Aina je pred kamerama priznao da se neprestano dopisuje s djevojkom drugog nogometaša, ali identitet kolege nije želio otkriti. Istaknuo je da se sve odvija tek nekoliko tjedana, no dovoljno dugo da shvati kako simpatije postoje s obje strane.
“Moja dilema je ta da sada konstanto razgovaram s curom drugog nogometaša… Ne mogu otkriti o kome se radi,” rekao je Aina, dodavši kako je uvjeren da mu djevojka uzvraća emocije.
Panel komentatora ga nije štedio, od upozorenja da bi djevojka mogla “ganjati slavu” do brutalne dječje procjene:
“Ona je tu samo zbog tvojeg novca. 'Zaslužila je crveni karton, trajno isključene.'
'Tete' su mu savjetovale da bude iskren i s djevojkom i s nogometašem čija je partnerica ušla u ovu neugodnu kombinaciju.
Nakon kratkog premišljanja, Aina je odlučio stati na njihovu stranu, što upućuje da je vjerovatno spreman suočiti se s kolegom iz lige ili barem mu objasniti što se događa.
U međuvremenu, 29-godišnji branič ionako prolazi kroz težak period i na nogometnim travnjacima. Ozljeda zadnje lože, zadobivena tijekom reprezentativne pauze u rujnu, držala ga je izvan terena mjesecima, a morao je i na operaciju. Zadnji put za Forest je igrao još krajem kolovoza.
